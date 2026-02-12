Unilever: Άνοδος 4% στις πωλήσεις δ' τριμήνου - Επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. ευρώ

Παράλληλα γνωστοποίησε την επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. ευρώ (1,8 δισ. δολάρια) που θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Υψηλότερες των εκτιμήσεων πωλήσεις κατέγραψε η Unilever το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς δέχτηκαν ώθηση από τα προϊόντα ομορφιάς και οικιακής φροντίδας στις βασικές αγορές της εταιρείας, όπως των ΗΠΑ, αλλά και αναδυόμενων αγορών, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευάστρια εταιρεία του σαπουνιού Dove ανακοίνωσε αύξηση 4,2% στις πωλήσεις δ' τριμήνου, υπερβαίνοντας το 4% που ανέμεναν οι αναλυτές. Επιπλέον, γνωστοποίησε την επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. ευρώ (1,8 δισ. δολάρια) που θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Παρόλα αυτά, η μετοχή του ομίλου σημειώνει πτώση 0,5% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι τα πρώτα μετά την απόσχιση της δραστηριότητας παγωτού της Unilever – η οποία περιλάμβανε και τη Ben & Jerry’s – και έρχονται καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Φερνάντο Φερνάντεζ κλείνει σχεδόν ένα χρόνο στο τιμόνι της εταιρείας.

Επεκτείνοντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε ο προκάτοχός του, ο Φερνάντεζ εξορθολογίζει τον διαφοροποιημένο όμιλο πουλώντας brands που δεν έχουν διεθνή κλίμακα και εστιάζοντας στην ενίσχυση των πιο επιτυχημένων προϊόντων της πολυεθνικής.

Οι επενδυτές έχουν υποδεχθεί θετικά αυτή τη στρατηγική, με τη μετοχή της Unilever να σημειώνει άνοδο 9,5% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Τετάρτης.

Η Unilever αναμένει ότι η αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον οικονομικό έτος θα κινηθεί «στο κατώτερο όριο» του πολυετούς στόχου της για 4% έως 6%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Το 2025 η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3,5%, επίσης κοντά στο χαμηλότερο άκρο του στόχου.