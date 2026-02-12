Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Θα προσφύγω στα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια

Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης παραχώρησε, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Τελευταία ενημέρωση 13:20

Αποφασισμένος να παραμείνει στην προεδρία της ΓΣΕΕ, δήλωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος, στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, απαντώντας στα όσα του καταλογίζονται περί υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από προγράμματα κατάρτισης.

«Είμαι εκλεγμένος, η παρουσία μου δεν δυσχεραίνει την έρευνα, έχω την υποχρέωση να πάω την παράταξη στο συνέδριο. Είναι σαν να σκύβω σε όλους τους συκοφάντες που έστησαν την υπόθεση» ανέφερε, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Aνέφερε δε ότι παρά το Γολγοθά που περνάει και τη «δολοφονία χαρακτήρων», θα παραμείνει αμετακίνητος στη θέση του και θα είναι και πάλι υποψήφιος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο. «Θεωρώ ότι το πόρισμα συντάχτηκε με προχειρότητα και βιασύνη προκειμένου να υπηρετήσει κάποιο σκοπό» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι έχει πέσει θύμα πολιτικών συνδικαλιστικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Αναφερόμενος στα κονδύλια που διαχειριζόταν ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι «ήταν όλα τιμολογημένα». «Η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα, σε συμφέροντα» τόνισε ο ίδιος και σημείωσε πως είναι τεράστια τα κονδύλια της κατάρτισης.

«Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια», υπογράμμισε, δηλώνοντας πως «τον λόγο θα έχουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Για τα προγράμματα κατάρτισης που αναλέλαβε η ΓΣΕΕ ως κοινωνικός εταίρος, υποστήριξε ότι μπορεί να ήταν και πάνω από 7. «Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι προγράμματα απεντάχθησαν, παρότι κάποια είχαν συμβασιοποιηθεί.

«Ειδικότερα, πρόκειται για προγράμματα που απεντάχθησαν από το ΕΣΠΑ και δεν ήταν σε αυτό το ποσό. Μόνο ένα πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αυτά τα χρόνια, ύψους 10 εκατ. ευρώ. Τα 5 εκατ. ευρώ ήταν για το εκπαιδευτικό επίδομα και η ΓΣΕΕ έπαιρνε το 3%-3,5%. Δεν έφτασε και δε συμπλήρωσε. Ελέγχθηκε το πρόγραμμα και βρέθηκε άψογο. Είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα άνω του 15%, όταν ο μέσος όρος είναι 0,3-0,5%».

Για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ αρνήθηκε τόσο τα περί δικής του εμπλοκής, όσο και για τα περί εμπλοκής δικών του ανθρώπων. «Προσέλαβα την αδερφή μου ως καθαρίστρια στη ΓΣΕΕ επειδή το είχε ανάγκη. Καταδικάστε με για αυτό», είπε, καλώντας «Ν' ανοίξουν όσοι λογαριασμοί θέλουν».

Αιχμές άφησε και για τη συγκυρία, λέγοντας ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων.

Δεν έχω διάθεση να εμπλακώ σε άλλη πίστα

Ερωτηθείς για το εάν έχει καταθέσει πόθεν έσχες, επικαλέστηκε το νομικό πλαίσιο: «Δεν με υποχρεώνει ο νόμος να καταθέτω πόθεν έσχες. Δεν ευθύνομαι για αυτό εγώ. Ο νόμος το λέει. Έχω ένα άτυπο πόθεν έσχες. Θα το δώσω. Είμαι τραπεζοϋπάλληλος δεν είμαι ο υπάλληλος που παίρνει 800 ευρώ. Είμαι στην ανώτερη βαθμίδα και πληρώνομαι. Τα στοιχεία θα τα δώσω και είναι όλα καθαρά».

Ο κ. Παναγόπουλος άφησε αιχμές και κατά όσων «τολμούν να ζητούν να παραιτηθώ που μέχρι χθες με χάιδευαν και άνθρωποι που ερευνήθηκαν, καταδικάστηκαν και ούτε τότε παραιτήθηκαν». Συμπλήρωσε δε πως «δεν έχω διάθεση να εμπλακώ σε άλλη πίστα. Πλακώνονται στο όνομά μου υπουργοί και συμφέροντα. Αυτό που με κατηγορούν είναι πλήρως ανυπόστατο. Έπρεπε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να σερβιριστεί».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο ενδοπαραταξιακό μέτωπο τονίζοντας πως «η ΠΑΣΚΕ είναι ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12-13%. Λόγω της αυτονομίας της, είναι παράταξη του 40%. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί έχει αυτονομία. Ποτέ δεν έκρυψα ότι είμαι ΠΑΣΟΚ». Και πρόσθεσε: «καλά έκαναν και ανέστειλαν την κομματική μου ιδιότητα».

Για τα ακίνητα σε Άγιο Στέφανο και Γορτυνία, είπε ότι το ακίνητο που αγοράστηκε 140.000 ευρώ, κάτω από την αγοραστική του αξία, συνέβη γιατί ο πωλητής είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. «Πούλησε άλλα δύο με 90.000 και 100.000 ακριβώς δίπλα».

«Το άλλο ακίνητο είναι το πατρικό μου και το έφτιαχνα εδώ και χρόνια με τη σύζυγό μου. Η πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων είναι 1.000τ.μ. και την έφτιαξα όταν η σύζυγός μου έπαθε εγκεφαλικό και η σύζυγός μου έπρεπε να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις. Δυστυχώς αργότερα πέθανε. Εύχομαι κανένας να μην κάνει πισίνα για τέτοιο λόγο», είπε.

