Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα - Καιρός με δύο πρόσωπα το Σαββατοκύριακο

Εξασθενεί σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης (11/02), για να αντικατασταθεί από ένα δεύτερο που θα «χτυπήσει» από τις απογευματινές ώρες σήμερα, χαλώντας τα σχέδια όσων ήθελαν να βγάλουν έξω τις ψησταριές για την Τσικνοπέμπτη.

Από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων, ειδικότερα σε δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις, με νότιες διευθύνσεις, και μετά από μία σχετική εξασθένηση σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται νέα ενίσχυσή του λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

