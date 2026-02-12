Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα - Καιρός με δύο πρόσωπα το Σαββατοκύριακο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα - Καιρός με δύο πρόσωπα το Σαββατοκύριακο
Από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων, ειδικότερα σε δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Εξασθενεί σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης (11/02), για να αντικατασταθεί από ένα δεύτερο που θα «χτυπήσει» από τις απογευματινές ώρες σήμερα, χαλώντας τα σχέδια όσων ήθελαν να βγάλουν έξω τις ψησταριές για την Τσικνοπέμπτη.

Από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων, ειδικότερα σε δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις, με νότιες διευθύνσεις, και μετά από μία σχετική εξασθένηση σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται νέα ενίσχυσή του λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Αλμυρό» το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης: Οι τιμές στη Βαρβάκειο και τα κρεοπωλεία

Χρέη στην εφορία: Η λίστα με τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Το τέλος των «φθηνών δεμάτων» από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

tags:
Καιρός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider