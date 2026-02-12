Η Βενεζουέλα πρόκειται να υιοθετήσει νόμο γενικής αμνηστίας

Τον νόμο γενικής αμνηστίας πρότεινε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά την αιχμαλώτιση του Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα την τελική συζήτηση ενόψει της υιοθέτησης ενός νόμου γενικής αμνηστίας, υπό αμερικανική πίεση, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε μαζικές αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων.

Τον νόμο γενικής αμνηστίας πρότεινε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας αφού Αμερικανοί στρατιωτικοί αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Υπό αμερικανική πίεση, η Ροντρίγκες δέχθηκε να κάνει παραχωρήσεις, όπως να ανοίξει την πρόσβαση στους τεράστιους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, και ανακοίνωσε λίγες ημέρες αργότερα διαδικασία που επέτρεψε την υπό όρους αποφυλάκιση περισσότερων από 400 πολιτικών κρατουμένων.

Η γραμματεία της Εθνοσυνέλευσης ανέφερε ότι το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι η συζήτηση του σχεδίου «νόμου αμνηστίας για τη δημοκρατική συνύπαρξη».

Η συζήτηση συμπίπτει με την Ημέρα της Νεολαίας στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της οποίας παραδοσιακά διοργανώνονται διαδηλώσεις.

Φοιτητές του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας (UCV), του μεγαλύτερου της χώρας και επικριτικού έναντι του τσαβισμού - της ιδεολογίας εμπνευστής της οποίας ήταν ο Σοσιαλιστής, εκλιπών πρόεδρος Ούγκο Τσάβες - κάλεσαν σε συγκέντρωση εντός της πανεπιστημιούπολης, ενώ το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε μια “μεγάλη πορεία” στο Καράκας.

«Αξίζουμε ειρήνη»

Την προηγούμενη εβδομάδα το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τον νόμο περί αμνηστίας, ο οποίος θα επιτρέψει την απελευθέρωση του συνόλου των πολιτικών κρατούμενων.

Μια δεύτερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Τρίτη, αλλά αναβλήθηκε λόγω της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης στην οποία υπόκεινται οι νόμοι. Σε αυτή συμμετείχαν νομικοί, ηγέτες της αντιπολίτευσης ακόμη και οικογένειες πολιτικών κρατούμενων.

Ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ επίσης συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση, όπως και άλλα μέλη της δικαστικής εξουσίας.

«Αξίζουμε την ειρήνη, να συζητηθούν τα πάντα», δήλωσε ο Σάαμπ σε συνέντευξή του στο AFP. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ θα πρέπει να απαντήσουν στον νόμο περί αμνηστίας κάνοντας μια κίνηση προς την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του που κρατούνται στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα η Ροντρίγκες έδωσε εντολή να κλείσει η διαβόητη φυλακή Ελ Ελικόιντε, η οποία υπήρξε κέντρο βασανιστηρίων, σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης και ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο αδελφός της, ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η υιοθέτηση του νόμου θα σημάνει την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. «Μόλις εγκριθεί ο νόμος, την ίδια ημέρα θα βγούνε όλοι», δεσμεύθηκε.

«Φοβόμαστε όλοι»

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χούαν Πάμπλο Γκουανίπα αφέθηκε ελεύθερος, όμως λιγότερες από 12 ώρες αργότερα συνελήφθη ξανά και εστάλη στο Μαρακαΐμπο όπου τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε τους όρους της αποφυλάκισής του, αφού απαίτησε εκλογές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελ Ελικόιντ, όπου συμμετείχε σε διαδήλωση μαζί με συγγενείς πολιτικών κρατουμένων.

Ο Πάμπλο Γκουανίπα είναι στενός σύμμαχος της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης και ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, η οποία παρέμεινε κρυμμένη για πάνω από ένα χρόνο πριν εγκαταλείψει τη χώρα για να μεταβεί στο Όσλο και να παραλάβει το βραβείο.

«Φοβόμαστε όλοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να μπορούμε να μιλάμε και να ζούμε ειρηνικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γιος του Γκουανίπα μπροστά στο σπίτι του στη Μαρακαΐμπο.

