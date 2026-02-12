Βουλγαρία: Στον αντιπρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Η ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών δεν έχει ορισθεί επισήμως, αλλά τοποθετείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, πιθανότατα στις 19 Απριλίου.

Η πρόεδρος της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα ανέθεσε στον αντιπρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας Αντρέι Γκιούροφ τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης και την προετοιμασία για την διεξαγωγή νέων εκλογών, των όγδοων σε διάστημα πέντε ετών στην φτωχότερη χώρα της Ευρώπης που πλήττεται από ενδημική διαφθορά.

Στα μέσα του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής το κόμμα GERB παραιτήθηκε έπειτα από τεράστιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς. Εκτοτε, η κυβέρνηση συνέχισε με την διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων ελλείψει συμφωνίας για το πρόσωπο στο οποίο έπρεπε να ανατεθεί ο σχηματισμός προσωρινής κυβέρνησης.

«Θέλουμε δίκαιες, διαφανείς, καλά προετοιμασμένες, καλά οργανωμένες εκλογές. Περιμένουμε από σας να υπερασπισθείτε κάθε ψήφο», δήλωσε η Ιλιάνα Γιότοβα αναθέτοντας την εντολή στον Αντρέι Γκιούροφ.

Ο 50χρονος είναι πρώην βουλευτής του φιλελεύθερου φιλοδυτικού κόμματος «Ας Συνεχίσουμε την Αλλαγή». Τον Ιούλιο 2023 εξελέγη αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας από το βουλγαρικό κοινοβούλιο.

Τον Ιούνιο 2024, η επιτροπή καταπολέμησης της διαφθοράς έφθασε στο συμπέρασμα ότι ο Αντρέι Γκιούροφ βρισκόταν σε καθεστώς ασυμβίβαστου προσάπτοντάς του ότι δεν αποσύρθηκε από εμπορική εταιρεία και δύο σωματεία.

Τότε, η Κεντρική Τράπεζα τον είχε προσωρινά θέσει σε διαθεσιμότητα.

Η απόφαση της επιτροπής, η οποία καταγγέλθηκε από την βουλγαρική αντιπολίτευση ως πολιτικά υποκινούμενη, αναιρέθηκε σε πρώτο βαθμό από την δικαιοσύνη. Η υπόθεση αναπέμφθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Επικρατείας της Βουλγαρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ