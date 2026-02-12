Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ - Προς τις 2.360 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με τους δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι να ενισχύονται έως και άνω του 1% και με φόντο την ηχηρή «ψήφο εμπιστοσύνης» της Goldman Sachs, ο Γενικός Δείκτης προσεγγίζει τις 2.360 μονάδες.

Με τους χρηματιστηριακούς δείκτες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι να ενισχύονται έως και άνω του 1% και με φόντο την ηχηρή «ψήφο εμπιστοσύνης» της Goldman Sachs στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αντιδρά ανοδικά την Πέμπτη, προσεγγίζοντας τις 2.360 μονάδες.

Η χθεσινή έκθεση για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αφενός, διότι η δημιουργία θέσεων εργασίας ήταν απροσδόκητα ισχυρή και θα χρειαστεί να συνεχιστούν οι θετικές εκπλήξεις ώστε να στοιχειοθετηθεί αντιστροφή τάσης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι καθοδικές εκ των υστέρων αναθεωρήσεις είναι συχνές και, συχνά σημαντικές. Αφετέρου, διότι έστω κι έτσι επηρεάζονται τόσο οι εκτιμήσεις και προσδοκίες για ενδεχόμενες νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και, ταυτόχρονα, οι προοπτική του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος.

Η χθεσινή ανάκαμψη του δολαρίου έναντι του ευρώ είναι πιθανό να αποδειχθεί πρόσκαιρη, ειδικά όσο ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να πιέζει για νέες μειώσεις επιτοκίων, με το επιχείρημα της ανθεκτικής αγοράς εργασίας. Κι αυτό, όταν η αγορά ερμηνεύει τα νέα στοιχεία ως ένδειξη περί του αντιθέτου, περιορίζει δηλαδή τις προσδοκίες της για νέες μειώσεις.

Εντός συνόρων, κι ενώ ο τραπεζικός δείκτης βρισκόταν χθες περί του 4,7% χαμηλότερα σε σχέση με τα υψηλά της 4ης Φεβρουαρίου, η Goldman Sachs έρχεται να… αναπτερώσει το ηθικό στον κλάδο κάνοντας λόγο για μετάβασή του σε μια φάση υψηλότερης διαρθρωτικής κερδοφορίας και αυξάνοντας κατά 27% κατά μέσο όρο τις τιμές-στόχους. Ο οίκος δίνει τιμή-στόχο 5 ευρώ για τη Eurobank, 10,50 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς, 5,10 ευρώ για την Alpha Bank και 16,75 για την ΕΤΕ, επίπεδα που κατά μέσο όρο υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου 20%.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs αναθεώρησαν επίσης ανοδικά την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες, από 2.300 μονάδες προηγουμένως.

Eurobank, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς βρίσκονται λίγο μετά τις 11:00 στην «κορυφή» των κερδών στον FTSE Large Cap με κέρδη από 2,7% έως 1,9%, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται η πλειονότητα των τίτλων του δείκτη. Ξεχωρίζουν τα κέρδη 1,76% για την Τιτάν, 1,65% για την Aegean και 1,04% για τη Metlen.

Μετά από ένα διήμερο ράλι η Coca-Cola HBC κινείται πιο ήπια, με οριακά κέρδη 0,09% στα 53,25 ευρώ, ενώ σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ΕΤΕ, υποχωρώντας 1% στα14,92 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται με θετικό πρόσημο από την έναρξη των συναλλαγών και βρίσκεται στις 2.360,85 μονάδες με άνοδο 0,65%.

Υπεραποδίδει ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 1% στις 2.751,94 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 80 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 29 σε αρνητικό έδαφος και 41 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικό τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 36,51 εκατ. ευρώ.