JP Morgan: Πώς θα κινηθούν τα passive funds με την αναβάθμιση του ΧΑ

Το μέγεθος και την κατεύθυνση των κεφαλαιακών ροών στις μετοχές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ενόψει τις επικείμενης αναβάθμισής του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, χαρτογραφεί σε ανάλυσή της η JP Morgan.

Όπως σημειώνει ο οίκος, οι περισσότεροι μεγάλοι index providers αναμένεται να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά μέσα στο 2026. Η FTSE Russell έχει ήδη επιβεβαιώσει την αναβάθμιση, με εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2026, η MSCI έχει ξεκινήσει διαβούλευση ώστε το ΧΑ να αναβαθμιστεί τον Αύγουστο, ενώ η STOXX εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση.

«Παρότι η Ελλάδα πληροί τα περισσότερα κριτήρια ανεπτυγμένης αγοράς, ο καθαρός αντίκτυπος από παθητικές ροές κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα είναι ελαφρώς αρνητικός τόσο από τους δείκτες της MSCI όσο και της FTSE, με προβλεπόμενη καθαρή εκροή περίπου 80 εκατ. δολαρίων από τους δείκτες της FTSE και παρόμοια τάση και στους δείκτες της MSCI, καθώς τα κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες αναδυόμενων αγορών θα πουλούν ελληνικές μετοχές και τα κεφάλαια ανεπτυγμένων αγορών θα τις αγοράζουν» εξηγούν οι αναλυτές της JP Morgan.

Αναβάθμιση από FTSE

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση από την FTSE Russell, η JP Morgan εξηγεί ότι σήμερα υπάρχουν 33 ελληνικές μετοχές στον δείκτη FTSE Emerging Market All Cap (29 στο Standard segment και 4 στο Small segment). Εκτιμάται ότι 29 εισηγμένες θα είναι επιλέξιμες για ένταξη στον FTSE Developed Market Index (10 στο Standard segment και 19 στο Small segment).

Έτσι, δεν αναμένεται καμία μεταβολή για τις Eurobank, ETE, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάν, Τρ. Κύπρου και Cenergy. Μετάβαση στην κατηγορία της μικρής κεφαλαιοποίησης αναμένεται για τις Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Jumbo, Viohalco, Helleniq Energy, Aktor, Optima, Bylot, ElvalHalcor, Aegean, Lamda Development, ΟΛΠ, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, Quest, ΑΔΜΗΕ, Autohellas και Ελλάκτωρ. Εκτός δεικτών αναμένεται να μείνουν οι ΕΧΑΕ, Ideal, Intracom και Fourlis.

Η JP Morgan υπολογίζει τις εκροές σε 1,84 δισ. δολάρια, από κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες FTSE EM και τις εισροές σε 1,7 δισ. δολάρια από κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες FTSE DM, με «καθαρό» αποτέλεσμα μια μικρή αρνητική εκροή. Η εκτιμώμενη στάθμιση της Ελλάδας στον FTSE DM All Cap Ex-US αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 0,29%, από περίπου 0,78% σήμερα στον FTSE EM All Cap Index.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένουν τις μεγαλύτερες καθαρές εισροές, ενώ μικρότερα μεγέθη υπολογίζει η JP Morgan για τις ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάν και Τρ. Κύπρου. Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες εκροές αναμένονται στις Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Optima.

Αναβάθμιση από MSCI

Όπως σημειώνει η JP Morgan, σήμερα, η Ελλάδα έχει στάθμιση 0,60% στον MSCI EM Index και οκτώ μετοχές. Σε περίπτωση αναβάθμισης, η εκτιμώμενη στάθμιση στους MSCI World, Europe και EAFE θα διαμορφωθούν στο 0,07%, 0,39% και 0,26% αντίστοιχα. Συνολικά, οι καθαρές παθητικές ροές προς την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι ελαφρώς αρνητικές. Τα DM κεφάλαια θα χρειαστεί να αγοράσουν περίπου 4,9 δισ. δολάρια σε ελληνικές μετοχές, ενώ τα κεφάλαια αναδυόμενων αγορών θα χρειαστεί να πουλήσουν περίπου 5,3 δισ. δολάρια.

Πέντε από τις οκτώ μετοχές του standard segment στον MSCI EM αναμένεται να μετακινηθούν στον MSCI World (Developed Market) Standard Index: Eurobank, ETE, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ. Σε αυτές αναμένονται και οι μεγαλύτερες καθαρές εισροές, μαζί με τις μετοχές των Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Optima, Τιτάν και Cenergy. Αντιθέτως, οι καθαρές εκροές αναμένεται να προέλθουν από τις Jumbo, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.

Αναβάθμιση από STOXX

Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη STOXX θα επιτρέψει την ένταξη ελληνικών μετοχών στους δείκτες STOXX Europe 600 και Eurostoxx.

Εκτιμάται ότι οι συνολικές παθητικές εισροές προς τις ελληνικές μετοχές από αυτή την εξέλιξη θα ανέλθουν περίπου σε 1,1 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά ροές προς τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Οι εκτιμώμενες εισροές είναι €311,7 εκατ. στην ΕΤΕ, €255 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς, €247,3 εκατ. στην Eurobank και €217,6 εκατ. στην Alpha Bank.

Μικρότερες εισροές αναμένονται για τις ΔΕΗ (€28,6 εκατ.), ΟΠΑΠ (€25,1 εκατ.), Metlen (€34,4 εκατ.) και Jumbo (€22,3 εκατ.).