Στάρμερ κατά Ράτκλιφ: «Διχαστικά» και «λανθασμένα» τα σχόλιά του για τους μετανάστες

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε σχόλια του δισεκατομμυριούχου Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος δήλωσε πως η Βρετανία «έχει αποικισθεί από μετανάστες», λέγοντας ότι είναι εσφαλμένα και ότι θα επωφεληθούν απ' αυτά εκείνοι που θέλουν να διχάσουν τη χώρα.

Ο Ράτκλιφ, ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες, ο οποίος ίδρυσε τη γιγάντια εταιρεία χημικών INEOS και στον οποίο ανήκει σχεδόν το ένα τρίτο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε στο Sky News ότι η υψηλή μετανάστευση και οι άνθρωποι που ζουν με επιδόματα βλάπτουν την οικονομία.

«Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με επιδόματα και τεράστια επίπεδα μεταναστών να μπαίνουν. Θέλω να πω, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικισθεί - αυτό κοστίζει υπερβολικά πολλά χρήματα», δήλωσε ο Ράτκλιφ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Τετάρτη.

«Πραγματικά, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικισθεί από μετανάστες, δεν είναι;».

Τα σχόλιά του καταδικάσθηκαν από πολιτικούς, στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεις οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, περιλαμβανομένης της Λέσχης Μουσουλμάνων Οπαδών, οι οποίοι επισήμαναν πως ο όρος «αποικίσθηκε» χρησιμοποιείται συχνά από ακροδεξιούς ακτιβιστές για να περιγράψουν τους μετανάστες ως εισβολείς.

«Ο δημόσιος λόγος διαμορφώνει τη δημόσια συμπεριφορά», δήλωσε η οργάνωση. «Όταν πρόσωπα με επιρροή υιοθετούν γλώσσα που αντανακλά εξτρεμιστικές απόψεις, υπάρχει κίνδυνος να νομιμοποιηθεί η προκατάληψη και να βαθύνει η διαίρεση».

Άλλοι επισήμαναν ότι η πρώτη ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απογτελείται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς παίκτες και προσωπικό και αμφισβήτησαν αν ο Ράτκλιφ θα πρέπει να σχολιάζει τη βρετανική πολιτική, όταν έχει μετακομίσει στο φορολογικό παράδεισο του Μονακό.

Ο Στάρμερ δήλωσε πως η Βρετανία είναι μια υπερήφανη, ανεκτική και ανόμοια χώρα και επισήμανε πως τα σχόλια του Ράτκλιφ απειλούν κοινωνικούς δεσμούς, προσθέτοντας: «Ο Τζιμ Ράτκλιφ θα πρέπει να ζητήσει αμέσως συγγνώμη».

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως τα σχόλια του Ράτκλιφ είναι εμπρηστικά θα θα πρέπει να αποσυρθούν.

Ο Sky μετέδωσε πως ο Ράτκλιφ επικαλέσθηκε λανθασμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τις δηλώσεις του. Είπε ότι, από το 2020, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί από 58 εκατομμύρια σε 70 εκατομμύρια. Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής εκτιμά ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 67 εκατομμύρια στα μέσα του 2020 και 69 εκατομμύρια στα μέσα του 2024.

Ο πληθυσμός ήταν γύρω στα 59 εκατομμύρια το 2000.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ