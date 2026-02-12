Επ. Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση και αιφνίδιοι έλεγχοι σε εταιρεία σιδηροδρομικών υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους στην εν λόγω εταιρεία και απέστειλε ερωτηματολόγια σε εταιρείες του κλάδου.

Στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή των υποθέσεων διερεύνησης πρακτικών εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και συντήρησης και επισκευής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι πρακτικές αυτές διερευνώνται στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω της εφαρμογής πρακτικών τιμολογιακής και μη τιμολογιακής φύσης στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως ισχύει και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο υπόθεσης που διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η οποία αφορά σε διερεύνηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής αναληφθεισών, από την ως άνω εταιρεία, δεσμεύσεων, βάσει προηγούμενης σχετικής απόφασης της ΡΑΣ.

Για το σκοπό της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους στην εν λόγω εταιρεία και απέστειλε ερωτηματολόγια σε εταιρείες του κλάδου.

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.