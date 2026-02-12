Νέα Χρονιά, Νέοι Στόχοι – Το επόμενο βήμα για την επιχείρησή σου ξεκινά τώρα!

Η φετινή χρονιά μπορεί να γίνει η χρονιά ανάπτυξης και εξέλιξης της επιχείρησής σου.

Είτε θέλεις να ενισχύσεις τη ρευστότητα, να χρηματοδοτήσεις επενδύσεις ή να υλοποιήσεις πιο φιλόδοξα σχέδια, η Πειραιώς έχει σχεδιάσει λύσεις που μπορούν να στηρίξουν κάθε σου βήμα.

Κάλυψε τις ανάγκες ρευστότητας με ευέλικτο κεφάλαιο κίνησης

Όταν η επιχείρησή σου χρειάζεται ρευστότητα για να αξιοποιήσει ευκαιρίες ή να καλύψει εποχικές ανάγκες, το Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό είναι το κατάλληλο εργαλείο καθώς σου προσφέρει:

Άμεση χρηματοδότηση από 7.000€ και άνω με ευέλικτη και ανταγωνιστική τιμολόγηση.

τιμολόγηση. Αόριστη διάρκεια , καθώς πρόκειται για ανοικτό κεφάλαιο κίνησης (όριο) με ετήσια ανανέωση.

, καθώς πρόκειται για ανοικτό κεφάλαιο κίνησης (όριο) με ετήσια ανανέωση. Ευέλικτη αποπληρωμή , καθώς μπορείς να πληρώνεις μόνο τόκους και το κεφάλαιο όποτε επιθυμείς.

, καθώς μπορείς να πληρώνεις μόνο τόκους και το κεφάλαιο όποτε επιθυμείς. Εύκολη πρόσβαση , με δυνατότητα χρήσης του ορίου 24/7 μέσω Piraeus e-banking.

, με δυνατότητα χρήσης του ορίου 24/7 μέσω Piraeus e-banking. Δυνατότητα πληρωμών και εισπράξεων μέσω IRIS ή/ και καρτών.

Εάν πάλι θέλεις μια λύση ρευστότητας χωρίς να επισκεφθείς κατάστημα της Τράπεζας, υπάρχει η online επιλογή Piraeus business e-loan με:

Ευκολία υποβολής και ταχύτητα έγκρισης.

Χρηματοδότηση από 7.000€ έως 30.000€ , με επιλογή μεταξύ ορίου ή δανείου τακτής λήξης.

, με επιλογή μεταξύ ορίου ή δανείου τακτής λήξης. Υπογραφή σύμβασης ψηφιακά.

Αυτόματη εκταμίευση στο λογαριασμό σου.

Και όλα αυτά χωρίς καμία επίσκεψη σε κατάστημα!

Υλοποίησε μεγάλα σχέδια με την εγγύηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Εάν ο στόχος σου για φέτος είναι να κάνεις επένδυση μεγάλης κλίμακας ή να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου, η Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα–HDB μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει:

Χρηματοδότηση από 10.000€ με ανταγωνιστική τιμολόγηση και μειωμένες εξασφαλίσεις .

. Διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη .

. Δυνατότητα διετούς επιδότησης επιτοκίου.

Επένδυσε στην πράσινη ανάπτυξη για ένα βιώσιμο αύριο

Στην Πειραιώς στηρίζουμε επιχειρήσεις που επιδιώκουν όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά και βιώσιμη οικονομική δράση. Με τα προϊόντα πράσινης χρηματοδότησης, μπορείς:

Να μειώσεις το ενεργειακό αποτύπωμα της επιχείρησής σου και να αναβαθμίσεις ενεργειακ ά τον επαγγελματικό σου χώρο.

της επιχείρησής σου και να ά τον επαγγελματικό σου χώρο. Να εξοικονομήσεις σε δαπάνες ενέργεια ς.

ς. Να επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. ανανεώσιμες πηγές).

Κλείσε ραντεβού σε ένα κατάστημα της Πειραιώς ή ξεκίνα μόνος σου online την αίτησή σου σήμερα — η νέα χρονιά είναι η δική σου ευκαιρία να ανεβάσεις την επιχείρησή σου στο επόμενο επίπεδο.

