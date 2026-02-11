Bloomberg: Εντολή Τραμπ στο Πεντάγωνο για ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα

Ο Λευκός Οίκος θα οργανώσει εκδήλωση εντός της ημέρας, για να προωθήσει την καύση «καθαρού, όμορφου άνθρακα» για την παραγωγή ενέργειας.

Να διατάξει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να συνάψει συμβάσεις ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα, ετοιμάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Bloomberg. Η απόφαση θα πάρει μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος που αναμένεται να υπογραφτεί σήμερα, όπου ο Τραμπ θα καλεί τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να κλείσει συμφωνίες για την προμήθεια ηλεκτρισμού από εργοστάσια που καίνε άνθρακα, και για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο κ. Τραμπ θα παρουσιάσει σχέδιο του υπουργείου Ενέργειας για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων ύψους 175 εκατ. δολαρίων προκειμένου να επισκευαστούν ή να αναβαθμιστούν έξι εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού που καίνε άνθρακα, στις πολιτείες Κεντάκι, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Βιρτζίνια και Δυτική Βιρτζίνια, πάντα κατά τις πληροφορίες του διεθνούς πρακτορείου.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ακόμη πως θα οργανώσει εκδήλωση εντός της ημέρας, για να προωθήσει την καύση «καθαρού, όμορφου άνθρακα» για την παραγωγή ενέργειας. Ηγέτες εταιρειών που εξορύσσουν ή πωλούν άνθρακα και επιχειρήσεων της ενεργειακής βιομηχανίας θα είναι παρόντες στον Λευκό Οίκο όταν θα κάνει τις ανακοινώσεις ο μεγιστάνας, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 ο Ρεπουμπλικάνος υπέγραψε προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα για την αύξηση της παραγωγής άνθρακα, μια από τις πολλές αποφάσεις του που αντίκεινται προς τις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.