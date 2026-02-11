«Γλιστρά» κάτω από το όριο των 67.000 δολαρίων το Bitcoin

Η «ναυαρχίδα» των crypto αποδυναμώνεται 2,7 στα 66.968 δολάρια ενώ το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, σημειώνει 2,9% στα 1.951 δολάρια.

Σε χαμηλό πέντε ημερών (από την περασμένη Παρασκευή) διολισθαίνει το Bitcoin, χάνοντας το όριο των 67.000 δολαρίων με τους επενδυτές να μην δίνουν ώθηση σε μία βιώσιμη ανάκαμψη των κρυπτονομισμάτων καθώς οι ασιατικές μετοχές σκαρφαλώνουν σε νέα ρεκόρ.

Οι πιέσεις στα crypto έρχονται παρά το γεγονός ότι ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύεται 1,5% σε ιστορικό υψηλό, επεκτείνοντας την ετήσια υπεραπόδοσή του έναντι των ομολόγων του σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Οι ανανεωμένες προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ δεν ενισχύουν τα ψηφιακά tokens, με την υποτονική διαπραγμάτευση να υπογραμμίζει τη ζοφερή διάθεση που κυριεύει τον τομέα από τον Οκτώβριο.

Ενώ οι μεγάλοι επενδυτές Bitcoin έχουν αρχίσει να αγοράζουν ξανά, η αποτυχία του να προσελκύσει νέους παίκτες, αναβαθμίζει τον κίνδυνο για νέο γύρο ξεπουλήματος.

«Η επιτάχυνση της πτώσης στα 60.000 δολάρια χωρίς αντίστοιχες αυξήσεις στον όγκο πωλήσεων υποδηλώνει περιορισμένες παραγγελίες και έλλειψη πεποίθησης των αγοραστών σε ενδιάμεσα επίπεδα», τόνισε ο αναλυτής της Kaiko, Λόρενς Φράουσεν. «Αυτό δημιουργεί ευπάθεια και οδηγεί σε περαιτέρω bear market» υπογράμμισε.