Τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 Ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

Ρωσικό πλήγμα στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τρία μικρά παιδιά -δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών- και 34χρονο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» όταν επλήγη σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Ακόμη, ο κ. Σινεχούμποφ έκανε λόγο για 35χρονη έγκυο που διασώθηκε τραυματισμένη. Ήδη τη Δευτέρα, γυναίκα και δεκάχρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους στην ίδια κοινότητα.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν κάθε βράδυ πλήγματα στην Ουκρανία και συχνά χάνουν τη ζωή τους άμαχοι. Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από την πρώτη χρονιά της ρωσικής εισβολής το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Παράλληλα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον ενεργειακών υποδομών και άλλων τοποθεσιών στην πόλη Βόλσκι, στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ, διαβεβαιώνοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Ο κ. Μπατσάροφ αναφέρθηκε σε «μαζική» επιδρομή, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ