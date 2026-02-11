Tax & Labour | Εργασιακά

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ στις γυψοσανίδες στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας

Newsroom
Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με αντικείμενο «Τεχνίτης Γυψοσανίδας και Ελαιοχρωματισμών», στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, απευθύνεται σε 20 κρατούμενους και υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λαμίας της ΔΥΠΑ. Εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη στήριξη της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά, να κατασκευάζουν γυψοσανίδες, να προετοιμάζουν επιφάνειες για ελαιοχρωματισμό, καθώς και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κατασκευές οροφών και τοιχωμάτων, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας ουσιαστικές δεξιότητες και πραγματικές ευκαιρίες για ένα νέο ξεκίνημα μετά την αποφυλάκιση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ εδώ.

