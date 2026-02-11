Πολιτική | Διεθνή

FT: Στις 24/2 οι ανακοινώσεις Ζελένσκι για εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία

Oποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές.

Στις 24 Φεβρουαρίου σκοπεύει να ανακοινώσει τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με ένα δημοψήφισμα επί της ειρηνευτικής συμφωνίας που πιθανόν να υπογραφεί με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times σήμερα, επικαλούμενοι Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση της υπόθεσης.

