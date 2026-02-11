Ο Τραμπ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο - Στην ατζέντα Γάζα και Ιράν

Τραμπ και Νετανιάχου ενδέχεται να συζητήσουν την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η διπλωματία δεν αποφέρει αποτελέσματα, σημείωσε μία πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αναμένεται να τον πιέσει να διευρύνει τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν προκειμένου να περιλάβουν περιορισμούς στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης και άλλες απειλές για την ασφάλεια πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα.

Στην έβδομη συνάντησή τους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ, περίπου πριν από 13 μήνες, ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να επηρεάσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν την Παρασκευή στο Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία, και η Τεχεράνη υπογράμμισε ότι θα απαντήσει.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του σε σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε χθες, Τρίτη, στις οποίες είπε ότι πιστεύει πως το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ απείλησε εκ νέου ότι θα κάνει «κάτι πολύ σκληρό», αν η Τεχεράνη αρνηθεί. «Θα προτιμούσα να καταλήξω σε συμφωνία. Θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία, όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο», είπε στο Fox News.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι Ιρανοί θα ήταν «ηλίθιοι», αν αρνηθούν, ενώ στον Axios σημείωσε ότι «σκέφτεται» να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του Κόλπου για να ενισχύσει την αμερικανική παρουσία εκεί. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν μια συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα και όχι το βαλλιστικό και που δεν θα προβλέπει τον τερματισμό της υποστήριξης από την Τεχεράνη ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, δήλωσαν πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας για τις αρχές της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Νετανιάχου προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. «Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους και πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», πρόσθεσε.

Από την Αυστραλία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι ελπίζει η συνάντηση των δύο ηγετών να επιτρέψει να αντιμετωπιστεί «η αυτοκρατορία του κακού» που αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν.

Αφού έφτασε στην Ουάσινγκτον χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. «Συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα και για τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων με το Ιράν την προηγούμενη Παρασκευή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Νετανιάχου.

Η Γάζα στην ατζέντα

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα είναι και η Λωρίδα της Γάζας, με τον Τραμπ να επιδιώκει να προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας για την οποία μεσολάβησε.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με τον σύμμαχό μας, το Ισραήλ, αναφορικά με την εφαρμογή της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε η Άνα Κέλι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Αν και Τραμπ και Νετανιάχου συμφωνούν στα περισσότερα ζητήματα και οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού του Ισραήλ, στις σημερινές συνομιλίες ενδέχεται να προκύψουν και διαφωνίες.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα περιέχει την πρόβλεψη για τη δημιουργία κάποια στιγμή ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που ο Νετανιάχου και ο κυβερνητικός του συνασπισμός απορρίπτουν.

Εξάλλου το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή σειρά μέτρων με τα οποία επεκτείνει τον έλεγχό του επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

«Είμαι κατά της προσάρτησης» της Δυτικής Όχθης, δήλωσε χθες ο Τραμπ στο Axios, επαναλαμβάνοντας τη θέση του. «Έχουμε αρκετά πράγματα να σκεφτούμε τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ