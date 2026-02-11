Μy Market Local: Πρόσω ολοταχώς για 100 καταστήματα το 2026

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το δίκτυο των My Μarket Local του ομίλου ΜETRO ΑΕΒΕ.

Ακόμη πιο ψηλά θέτει τον πήχη της ανάπτυξης των My Μarket Local ο όμιλος ΜETRO ΑΕΒΕ, συνεχίζοντας δυναμικά να επενδύει στο franchise.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ο όμιλος που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική θέτει ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για το 2026, φιλοδοξώντας το άνοιγμα περίπου 100 καταστημάτων My Μarket Local.

Ο Φεβρουάριος βρίσκει τον όμιλο με 63 καταστήματα μέχρι στιγμής, ενώ μόνο μέσα στο 2025 άνοιξαν συνολικά 23 νέα καταστήματα My Μarket Local. Απομένουν δε λιγότερα από 40 νέα σημεία πώλησης έως το ορόσημο των 100 καταστημάτων.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τα My Μarket Local αφορούν σε ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τετραετία μέσω της μεθόδου του franchise και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές.

Η αρχή του project

Το πρώτο κατάστημα My Μarket Local λειτούργησε πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2022 και εντάθηκε το επόμενο διάστημα.

Το εν λόγω μοντέλο καταστημάτων μπορεί να έχει διευρυμένο ωράριο, με δυνατότητα λειτουργίας και τις Κυριακές.

Πώς λειτουργεί το μοντέλο franchise

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο των My Market, η αλυσίδα αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης. Ειδικότερα, ο επενδυτής που επιθυμεί να αναπτύξει ένα My Market Local θα υπογράψει σύμβαση δεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 10 χρόνια. Ο απαιτούμενος χώρος πώλησης θα πρέπει να είναι ενιαίος και έκτασης από 120 έως 200 τμ ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος, ενώ ο χώρος που θα απαιτηθεί για την αποθήκη θα πρέπει να είναι από 50 έως 80 τμ.

Η συνολική αρχική εκταμίευση από τον συνεργάτη εκτιμάται εντός του εύρους των 80.000 - 90.000 ευρώ και σε αυτή περιλαμβάνεται μια αρχική επένδυση 25.000 ευρώ περίπου και ένα αρχικό εμπόρευμα 60.000-70.000 ευρώ.

Η διαμόρφωση του καταστήματος υπολογίζεται σε 90.000 - 120.000 ευρώ, την οποία την αναλαμβάνει η εταιρεία, όπως επίσης και τον εξοπλισμό 140.000 200.000 ευρώ. Το μηνιαίο δε μίσθωμα του συνεργάτη για τη χρήση του καταστήματος τοποθετείται εντός του εύρους των 2.500 - 3.200 ευρώ.

Παράλληλα, παρέχεται αρχική εκπαίδευση τόσο του franchisee όσο και του προσωπικού που θα απασχολήσει, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή υποστήριξη του συνεργάτη από σύμβουλο σε θέματα franchise.

Τα My market Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους. Ο ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων είναι μεγαλύτερος από 40%, ενώ το 35% των καταστημάτων ξεπερνάει σε πωλήσεις το υψηλό σενάριο του business plan, σε λιγότερο από 13 μήνες λειτουργίας μεσοσταθμικά.

«Στην κατηγορία των καταστημάτων γειτονιάς, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για την ανάπτυξη του δικτύου μας, καθώς τα καταστήματα είναι μικρότερα και η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής τους απαιτεί λιγότερο χρόνο. Μπήκαμε αργά στο σύστημα δικαιόχρησης, σε σχέση με τον ανταγωνισμό και παρ’ όλα αυτά δεν βιαστήκαμε ποτέ. Είχαμε ένα ξεκάθαρο όραμα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε καταστήματα γειτονιάς, στην ίδια φιλοσοφία των εταιρικών μας καταστημάτων, που να προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία αγορών στους πελάτες μας. Και φυσικά, να αποδίδουν τα μέγιστα για τον συνεργάτη μας ο οποίος έπρεπε να πιστέψει και να εφαρμόσει τις αρχές και τις αξίες της METRO, λειτουργώντας ένα κατάστημα My market Local», σημείωνε σε ανάρτησή του, στο LinkedIn, πριν από μερικούς μήνες ο επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, αναφερόμενος στην ανάπτυξη του δικτύου των My Market Local.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ δρομολογεί επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το 2024, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της METRO AEBE έφτασαν στα 1,62 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,9%.

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τα αυξημένα λειτουργικά κόστη ενέργειας, καυσίμων, ενοικίων και επιτοκίων είχαν επίπτωση στην κερδοφορία της εταιρείας, παρά τις σημαντικές επενδυτικές της κινήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκή διατήρηση χαμηλών τιμών και στη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να στηρίξει τους εργαζομένους της με σημαντικές αυξήσεις αμοιβών και παροχών ενισχύοντας περαιτέρω το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν στα 75,0 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση 2,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 23,0 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, μειωμένα κατά 26,7%. Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,4% των καθαρών πωλήσεων.