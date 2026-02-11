Τι θα περιλαμβάνει το «διπλό» ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες και πολιτιστικές υποδομές στη Δυτική Αττική

«Βγήκε» η επίσημη προκήρυξη. Τι θα περιλαμβάνει κάθε project. Ποιες υποδομές θα γίνουν, που είναι η έκταση.

«Βγήκε» και επισήμως από τον φορέα «Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής ΜΑΕ», που έχει αναλάβει να ωριμάσει και προωθήσει το project για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής, η προκήρυξη για τον διαγωνισμό «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ», που σχετικά πρόσφατα είχε αναφέρει το insider.gr ότι είναι προ των πυλών.

Η ΣΔΙΤ, διάρκειας 27 ετών, για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας και συνοδευτικών χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά και Πολιτιστικού Χώρου για τον Δήμο, εκτιμάται σε 66,076 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν το παρών (α’ φάση – εκδήλωση ενδιαφέροντος) έως τις 10/03/2026. Οι εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων περιλαμβάνουν περί τους 1.100 χώρους διαμονής φοιτητών. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική προκήρυξη, στις 30.09.2022, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), ο Δήμος Φυλής και η Αναθέτουσα Αρχή συνήψαν Προγραμματική Σύμβαση για την ωρίμανση και την διενέργεια της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3389/2005 του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου, Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ».

Σύμφωνα με την οποία το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών όπως φοιτητικές εστίες και συνοδοί χώροι εστίασης φοιτητών και χώροι πολιτισμού (το «Πολιτιστικό Κέντρο») σε ακίνητο που θα εισφέρει ο Δήμος Φυλής, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα «ανοικτό» στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων πανεπιστημιακό συγκρότημα, το οποίο θα αποτελεί έναν χώρο ώσμωσης και δημιουργίας με στόχο την άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών που προωθούν την δημιουργικότητα, την καινοτομία, την διεθνοποίηση και την σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την κοινωνία, την αποκέντρωση δραστηριοτήτων και την αναζωογόνηση, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του αστικού ιστού του Δήμου Φυλής.

Το έργο και η έκταση

Όπως σημειώνεται, το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στην κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών για χώρους διαμονής, σίτισης, εκπαιδευτικά αμφιθέατρα, χώρους αναψυχής, διοικητικές υπηρεσίες, βοηθητικούς χώρους, καθώς και Πολιτιστικό Κέντρο. Πρόκειται για την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών μονάδων για την στέγαση και σίτιση των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες βοηθητικές χρήσεις και τη δημιουργία υπαίθριων και στεγασμένων χώρων αναψυχής. Στο έργο θα περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των νέων εγκαταστάσεων διαμονής των φοιτητών και θα περιλαμβάνει υπαίθριες εγκαταστάσεις, περιοχές πρασίνου και χώρους στάθμευσης.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε ακίνητο που θα εισφέρει ο Δήμος Φυλής, παραχωρώντας δωρεάν την αποκλειστική χρήση του. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ‘ανοικτό’ στην πόλη Πανεπιστημιακό συγκρότημα για το ΠΑΔΑ που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτισμικές δραστηριότητες και θα αποτελεί ένα πρότυπο χώρο ώσμωσης και δημιουργίας. Το κατά τα ανωτέρω ακίνητο του οποίου η ακριβής έκταση θα προσδιορισθεί σε επόμενο στάδιο βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης το οποίο καλύπτει 262 στρέμματα γης στις περιοχές Άνω και Κάτω Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων. Το Πάρκο Πόλης εντοπίζεται στις δυτικές παρυφές των προσχωσιγενών αποθέσεων του ποταμού Κηφισού στο πεδινό τμήμα των νότιων παρυφών του όρους της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με τα βασικά μεγέθη – παραδοχές που έχουν τεθεί, προτείνεται ένα Οργανόγραμμα Χρήσεων, στο οποίο χωροθετούνται και αποτυπώνονται στην έκταση του Πάρκου οι προτεινόμενες χρήσεις τόσο των φοιτητικών εστιών όσο και του πολιτιστικού κέντρου.

Τα βασικά μεγέθη για τις Φοιτητικές Εστίες αφορούν:

Τις εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων που θα περιλαμβάνουν χώρους διαμονής για 1.100 φοιτητές, σε δίκλινα δωμάτια, ή και μονόκλινα, 26 εκ των οποίων για φοιτητές με ειδικές ανάγκες.

Την πρόταση που χωροθετεί τις παραπάνω χρήσεις εστιάζει στην οργάνωση και ανάπτυξη των χρήσεων αυτών κατά μήκος μιας πορείας - διαδρομής. Στο κάθε μπλοκ υπάρχουν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι (κουζίνες, καθιστικά, κλιμακοστάσια, διάδρομοι κτλ.).

Υπόλοιπες χρήσεις, ήτοι λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες, βοηθητικοί χώροι κτλ.

Την συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια των χώρων φιλοξενίας, που προτείνεται να είναι περίπου 19.500,00 τ.μ. και του κτιρίου υποστήριξης 4.500,00 τ.μ..

Οι εγκαταστάσεις Φοιτητικών Εστιών περιλαμβάνουν διοικητικούς χώρους, όπως γραφεία διαχείρισης, γραμματεία και αίθουσες συνεδριάσεων, καθώς και βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες, χώρους συντήρησης και αίθουσες ελέγχου. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι κοινόχρηστοι χώροι για δημόσιες συγκεντρώσεις, καταστήματα, εστιατόρια και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου θα λάβει υπόψη τα υπάρχοντα δέντρα και τη φύτευση, καθώς και θα διασφαλίσει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους των νέων εγκαταστάσεων.

Τα βασικά μεγέθη για το Πολιτιστικό Κέντρο αφορούν:

• την ανέγερση του νέου πολιτιστικού κέντρου, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή νότια της οδού Αχαρνών, Άνω και Κάτω Λίμνη της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του δήμου Φυλής, συνολικού μικτού εμβαδού δόμησης περίπου 1,860 τ.μ.

• Τις εγκαταστάσεις του νέου πολιτιστικού κέντρου που θα περιλαμβάνουν κύριους και βοηθητικούς χώρους για την οργάνωση των διαφόρων ενοτήτων και την άρτια λειτουργία. Προβλέπεται η υποστήριξη όλων των χώρων συνάθροισης κοινού (περιλαμβάνονται οι μικρότερες αίθουσες δραστηριοτήτων) με βοηθητικούς χώρους και γραφεία για την οργάνωση των δράσεων. Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα και του πλήθους που θα φιλοξενούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις, απαιτούνται επιφάνειες για στάθμευση, ενώ η προσβασιμότητα για όλους θεωρείται δεδομένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου, στο ποσό των 66.076.008 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Γίνεται μνεία ότι, εφόσον κατά την οριστικοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου στο πλαίσιο της Β' Φάσης του Διαγωνισμού, απαιτηθεί αντίστοιχη προσαρμογή του προϋπολογισμού του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να μειώσει ή να αυξήσει, αναλόγως και κατά περίπτωση, την εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης, και πάντως για ποσό που αντιστοιχεί, κατ' ανώτατο, στο 30% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης Σύμπραξης.