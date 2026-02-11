Μακελειό στον Καναδά με 10 νεκρούς από πυροβολισμούς σε σχολείο - Τουλάχιστον 25 τραυματίες

Η δράστιδα έπεσε επίσης νεκρή στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι ύποπτοι ή ενεργή απειλή για το κοινό.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Τάμπλερ Ριντζ στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου οι τοπικές δυνάμεις της RCMP κλήθηκαν για αναφορά εν ενεργεία δράστη με πυροβόλο όπλο. Οι αρχές εντόπισαν έξι νεκρούς μέσα στο σχολείο, ενώ δύο ακόμη νεκροί βρέθηκαν σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το γεγονός, και ένα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Η δράστιδα έπεσε επίσης νεκρή στο σημείο, πιθανώς από αυτοπυροβολισμό. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι ύποπτοι ή ενεργή απειλή για το κοινό. Επιπλέον, περισσότερα από 25 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά και τα οποία μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαρακτήρισε «φρικτό» το περιστατικό πυροβολισμών και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι οι «προσευχές και τα βαθύτερα συλλυπητήρια» του συνοδεύουν όσους επλήγησαν από την τραγωδία. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές. «Όλες οι σκέψεις μας είναι με τους κατοίκους της Τάμπλερ Ριντζ. Μίλησα με τον δήμαρχο και τον τοπικό βουλευτή, και προσφέρουμε στην RCMP οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια χρειαστεί», δήλωσε η Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Βρετανικής Κολομβίας, Νίνα Κρίγκερ, σε ανάρτησή της στο X.