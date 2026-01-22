Τα «στοιχήματα» για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί βασικό «μοχλό» του κυβερνητικού σχεδιασμού, με ένα «πακέτο» παρεμβάσεων που απλώνεται από τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις και την αξιοποίηση ακινήτων, έως στοχευμένες παραχωρήσεις σε λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια κ.α.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί βασικό «μοχλό» του κυβερνητικού σχεδιασμού, με ένα «πακέτο» παρεμβάσεων που απλώνεται τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις έως στοχευμένες παραχωρήσεις σε δίκτυα και κρίσιμες υποδομές. Κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις και εμβληματικά projects αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, από αναπλάσεις έως παραχωρήσεις λιμένων και υποδομών, εμφανίζονται επιγραμματικά στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 ως προς τους στόχους για την χρονιά που ήδη «τρέχει».

Οι αναπλάσεις

Μεταξύ άλλων, στο μέτωπο των εμβληματικών projects, η ατζέντα περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο αναπλάσεων με ισχυρό αποτύπωμα για τον αστικό ιστό και την οικονομική δραστηριότητα, ήτοι την ανάπλαση της ΠΥΡΚΑΛ και την ανάπλαση της ΔΕΘ–HELEXPO. Για το πρώτο project είναι ως γνωστόν σε εξέλικη διαγωνισμός, ενδιαφέρον έχουν δείξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι κοινοπραξίες ΑΒΑΞ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Metlen – AKTOR, ωστόσο, η Άκτωρ Παραχωρήσεις εξαγοράστηκε από την Aktor, έτσι θα υπάρξουν αλλαγές στα προαναφερόμενα σχήματα. Το έργο αφορά στην δημιουργία ενός διοικητικού κέντρου, σε έκταση συνολικής επιφάνειας 155 περίπου στρεμμάτων, στο πρώην ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, με επανάχρηση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής , ανέγερση νέων κτιρίων γραφείων προδιαγραφών και περιβαλλοντικού προτύπου και δημιουργία ανοιχτών δημόσιων χώρων για το κοινό, όπου θα εγκατασταθούν 10 υπουργεία και φορείς του Δημοσίου, υπηρεσίες που σήμερα στεγάζονται διάσπαρτα σε διάφορα κτίρια της Αθήνας. Για τη ΔΕΘ παλιότερες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για νέο μοντέλο αξιοποίησης, κρατική χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ και όχι μέσω ΣΔΙΤ ή Παραχώρησης με πιο «σφιχτό» επιχειρησιακό προσανατολισμό (χωρίς ξενοδοχεία κ.α., με το 50% του αρχικού κτηριακού αποτυπώματος). Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση των χώρων της ΔΕΘ να είναι ένα στρατηγικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, ένα εμβληματικό τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης.

Λιμάνια και Αεροδρόμια

Στο λιμενικό πεδίο, κανονικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό για φέτος προβλέπονταν εξελίξεις για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, με την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, ωστόσο, θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός έχει μπει σε νομικές διαδικασίες. Επίσης, δρομολογούνται παραχωρήσεις σε ένα ευρύτερο «μέτωπο» υποδομών που περιλαμβάνει για παράδειγμα λιμένες και μαρίνες, με αναφερόμενα παραδείγματα τη μαρίνα Αργοστολίου, τη μαρίνα Πύλου (όπου, όμως, ήδη υπάρχουν νικητές σε σχετικούς διαγωνισμούς και επενδυτές), αλλά και σε λιμενικές υποδομές κρουαζιέρας όπως ο λιμένας κρουαζιέρας Καβάλας και ο λιμένας κρουαζιέρας Κατάκολου, αμφότεροι μέσω διαδικασιών υπο-παραχώρησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου γίνεται αναφορά περί πρόβλεψης για ολοκλήρωση καταβολής τιμήματος, με τον επενδυτή να είναι από καιρό γνωστός (η κοινοπραξία Fraport - Κοπελούζου – Κωνσταντακόπουλου).

Ο Γκόνος

Σημαντικά είναι τα κυβερνητικά σχέδια για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Γκόνου, με το επόμενο βήμα να είναι η ανακήρυξη προτιμητέου παραχωρησιούχου, καθώς αναμένεται η υποβολή προσφορών στο α’ τρίμηνο 2026 από τους «ΟΛΘ» και «Ένωση Goldair Cargo - Aktor Όμιλος Εταιρειών», στην οποία έχει εισέλθει και η Trade Estates.

Επίσης, τέλος, γίνεται αναφορά ότι ενεργοποιείται θεσμικά και το πεδίο των «αδρανών» περιουσιών, με την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Κοινωφελών Περιουσιών, ώστε περιουσιακά στοιχεία που παρέμεναν για χρόνια ανενεργά να μπορούν να περάσουν σε πιο συστηματική διαχείριση.

Η «γκάμα» περιουσιακών στοιχείων

Προφανώς, βέβαια, στον τομέα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας δεν περιλαμβάνονται μόνο τα παραπάνω εγχειρήματα που αναφέρονται επιγραμματικά στο Σχέδιο, αλλά και projects όπως η αξιοποίηση των λιμένων Ελευσίνας, Βόλου και Αλεξανδρούπολης, η λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου για τους μεταφορείς στη Φυλή, το ΣΔΙΤ ων νέων Φυλακών στον Ασπρόπυργο, η προκήρυξη διαγωνισμού για την αξιοποίηση των 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, η ανάδειξη επενδυτή για την Ακτή Βουλιαγμένης εντός των προσεχών εβδομάδων αλλά και η αξιοποίηση της περιουσίας της ΕΤΑΔ, η πώληση πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου των Ελληνικών Αλυκών κ.α.. Στην ατζέντα περιλαμβάνει και η αξιοποίηση ακινήτων – εκτάσεων όπως, για παράδειγμα και μεταξύ άλλων, η παραθαλάσσια έκταση στη Σαμπάριζα (Αργολίδα), η Ιαματική Πηγή στις Θερμοπύλες, το πρώην ακίνητο του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο, το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου κ.α..