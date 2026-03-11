Ειδήσεις | Ελλάδα

Άγνωστοι πέταξαν πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού – Τραυματίστηκε επιβάτης

Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε σήμερα (Τετάρτη) το απόγευμα συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.

Οπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της , εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών «Ανω Πατήσια» και «Περισσός», προκαλώντας το σπάσιμο παραθύρου και συνακόλουθα τον τραυματισμό του επιβάτη από τα θραύσματα. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ..

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση και συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Τέλος, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

