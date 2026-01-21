Ντάιμον στο Νταβός: Χρειαζόμαστε ισχυρότερο ΝΑΤΟ και ισχυρότερη Ευρώπη

«Πιστεύω ότι είναι καλό να απομονώσουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον σχετικά με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους.

«Χρειαζόμαστε ένα πιο ισχυρό ΝΑΤΟ και μια πιο ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan Τζέιμι Ντάιμον κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, πριν από την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη.

«Νομίζω πως είναι σωστό που παραπονιόμαστε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει κάνει αρκετά... Πώς θα το κάνουμε πιο στιβαρό; Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο ισχυρή. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την Αμερική», εξήγησε ο Ντάιμον, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «η διατήρηση της ενότητας του δυτικού κόσμου είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε».

Σχετικά με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, ο Ντάιμον ανέφερε ότι «είναι καλό να απομονώσουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του ΝΑΤΟ».

«Δεν θα έλεγα τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Θα ήμουν πιο ευγενής στο θέμα αυτό, σε σχέση με τις αδυναμίες της Ευρώπης, για το τι πρέπει να κάνει. Ωστόσο εάν ο στόχος είναι να τα κάνουμε πιο ισχυρά αντί να κατακερματίσουμμε την Ευρώπη, τότε νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό», τόνισε.

Επισήμανε ότι «δεν εγκαταλείψαμε το ΝΑΤΟ» και αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια με παράδειγμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ο κόσμος, μετά την εισβολή στην Ουκρανία 300.000 Ρώσων στρατιωτών, άνοιξε τα μάτια του. Νομίζαμε ότι ο κόσμος ήταν ασφαλής, ενώ πολύ απλά δεν είναι», κατέληξε.