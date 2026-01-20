Εcofin: Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία

Διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για τη Φινλανδία κίνησαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στο Ecofin.
Η Φινλανδία καταγράφει δημοσιονομικό έλλειμμα 4,4% του 2024 και 4,3% το 2025 με το Συμβούλιο να της ζητά να παρουσιάσει «αποτελεσματικά μέτρα», έως τις 30 Απριλίου 2026 για τη μείωση του ελλείμματός της και να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός σωρευτικός ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών της δεν θα υπερβαίνει το 2,5% το 2026, το 4,1% το 2027 και το 5,9% το 2028.
Παράλληλα, το Συμβούλιο κρίνει ότι η χρήση από τη Φινλανδία της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες βάσει του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να έχουν υπερβολικό έλλειμμα 1,5% χωρίς να ενεργοποιήσουν ΔΥΕ, δεν εξηγεί πλήρως το έλλειμμα της χώρας.
Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος διασφαλίζει την επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία ενός κράτους-μέλους με δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.