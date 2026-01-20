Βιλερουά (ΕΚΤ): Υποτονικός ο αντίκτυπος των εμπορικών εντάσεων στον πληθωρισμό

Η κλιμάκωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις προοπτικές του πληθωρισμού, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι δασμοί που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε σημαντικές συνέπειες για τις τιμές στην Ευρώπη, ανέφερε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας στο Bloomberg την Τρίτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προσθέτοντας ότι τυχόν νέοι δασμοί πιθανότατα θα έχουν μόνο μια «υποτονική» επίδραση.

«Θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις επιπτώσεις εάν υπάρξουν πρόσθετοι δασμοί», δήλωσε ο Βιλερουά. «Θα μπορούσε να υπάρξει περιορισμένη άμεση πληθωριστική επίδραση, αλλά και επίσης ανατίμηση του ευρώ, κάτι που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση».

Οι απειλές δασμών του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για αντίποινα αναμένεται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους για την οικονομία των 21 κρατών της ευρωζώνης. Κρίνοντας ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ έχουν διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Ιούνιο, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα αλλαγής σύντομα.

Έχουν καθησυχαστεί από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι ελάχιστα χαμηλότερος από τον στόχο του 2%, ενώ η οικονομική ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί - παρά την αρχική εμπορική καταιγίδα το 2025.

Ο Βιλερουά είχε ήδη υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση από ορισμένους συναδέλφους του και επανέλαβε την Τρίτη ότι η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει ευέλικτη σε ένα περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

«Βρισκόμαστε σε καλή θέση, αλλά τονίζω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ρεαλιστές», είπε. «Υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό που παραμένουν τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τους ανοδικούς κινδύνους».

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης απέρριψε τις ανησυχίες ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ ήδη δείχνουν ότι τα κέρδη των τιμών θα έρθουν ελαφρώς κάτω από τον στόχο φέτος και του χρόνου, πριν επιστρέψουν στο 2% το 2028.

«Εάν υπήρχε μια πιο σημαντική και πιο διαρκής απόκλιση, τότε θα προσαρμοζόμασταν», τόνισε. «Αλλά δεν είμαστε εκεί προς το παρόν».

Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας μίλησε λίγο αφότου η κυβέρνηση στο Παρίσι δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει ένα συνταγματικό εργαλείο για να περάσει έναν προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο, περιορίζοντας το έλλειμμα στο 5% της οικονομικής παραγωγής.

Είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η μη επίτευξη αυτού του στόχου θα έθετε τη Γαλλία σε «ζώνη κινδύνου» στις αγορές.