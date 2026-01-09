Αυξήθηκε τον Νοέμβριο ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Αύξηση 2,6% κατέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 έναντι του Νοεμβρίου 2024 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,6%.

Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Νοεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Νοεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.