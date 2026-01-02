Πράσινα τιμολόγια: Σταθεροποίηση τον Ιανουάριο - Από 13,9 έως 25,2 λεπτά ανά kWh

Αρκετές εταιρείες διατήρησαν σταθερές τις χρεώσεις τους, με τη μεγαλύτερη αύξηση να μην ξεπερνά το 3%. Στα 18,7 λεπτά ανά kWh η μέση τιμή.

Εικόνα σταθεροποίησης καταγράφεται στην εμπορική πολιτική των προμηθευτών, όσον αφορά τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων τους για τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τις χρεώσεις που έχουν ανακοινώσει προμηθευτές έως και το πρωί της Παρασκευής, 2 Ιανουαρίου, αρκετές εταιρείες διατήρησαν σταθερές τις χρεώσεις τους, με τη μεγαλύτερη αύξηση να μην ξεπερνά το 3%.

Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,2 λεπτά ανά kWh. Ως συνέπεια, σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ούτε στο φθηνότερο ούτε στο ακριβότερο ειδικό προϊόν.

Επίσης, σύμφωνα με τις χρεώσεις που έχουν ανακοινωθεί, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Ιανουαρίου διαμορφώνεται στα 18,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει πως σε μηνιαία βάση σημειώνεται αύξηση 2%, καθώς η μέση τιμή τον Δεκέμβριο είχε διαμορφωθεί στα 18,5 λεπτά ανά kWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χονδρεμπορική τιμή τον Δεκέμβριο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, καταγράφοντας μόλις 3% αύξηση σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, έκλεισε στα 110,04 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 106,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Νοέμβριο του 2025.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οι μικρές διαφορές στην εμπορική πολιτική που ακολούθησαν οι πάροχοι, για τον πρώτο μήνα του 2026, οφείλονται κυρίως στις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη των χονδρεμπορικών τιμών τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών:

- Αμετάβλητο διατήρησε η ΔΕΗ το πράσινο οικιακό τιμολόγιό της (Γ1) της ΔΕΗ, στα 13,928 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή προκύπτει με έκπτωση 11,03% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο μήνα είναι 14,378 λεπτά ανά kWh, από 13,974 λεπτά τον Νοέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ επέκτεινε και τον Ιανουάριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή ξεκινά από τα 12,504 λεπτά ανά kWh. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση ξεκινά από τα 16,33 λεπτά ανά kWh.

- Στα 15,9 λεπτά ανά kWh τιμολογείται από την Protergia (Metlen) το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η χρέωση είναι σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

- Σταθερό στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα διατήρησε η ΗΡΩΝ το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Πρόκειται για τον 4ο συνεχόμενο μήνα που παραμένει αμετάβλητο.

- Σταθερή στα 20,9 λεπτά ανά kWh παραμένει τον Ιανουάριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο».

- Χρέωση 20,53 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Καταγράφεται αύξηση 3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο (19,961 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

- Στα 25,23 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start, με συνέπεια να παραμένει πρακτικά αμετάβλητη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (25,252 λεπτά).