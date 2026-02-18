Χρηματιστήριο: Σήμα αντίδρασης από τράπεζες με αιχμή την Κύπρου

Αντίδραση μέσω τραπεζών, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, ψάχνει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έντονη αποφόρτιση από τον «αέρα» που υπήρχε στην αγορά και κυρίως στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, σε συνδυασμό με την πιο επιθετική κατοχύρωση υπεραξιών, διαμορφωσε πλέον πιο ενδιαφέροντα σημεία εισόδου και ελκυστικότερες αποτιμήσεις για όσους δεν είχαν τοποθετηθεί από τις αρχές του έτους. Δεδομένης της απότομης ανόδου που προηγήθηκε, ένα ισχυρό pullback θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο, με τη διόρθωση να διαμορφώνεται στο 6,4% για τον Γενικό Δείκτη και στο 10,2% για τον ΔΤΡ.

Τον χορό των τραπεζικών αποτελεσμάτων άνοιξε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, διαλύοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 128 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ εμφάνισε ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €481 εκατ., και αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 18.6%, σε σύγκριση με €508 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 21.4% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Επιπλέον σήμα για συνέχιση της ανόδου έστειλε η AXIA Ventures.

Όπως επισημαίνει, Με πέντε συνεχόμενα θετικά έτη και σωρευτικά κέρδη 162% από τις αρχές του 2021, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαίωσε και το 2025 τη δυναμική της, καταγράφοντας άνοδο 44,3%. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν το ανοδικό μομέντουμ μπορεί να διατηρηθεί.

Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, υποστηριζόμενο από βελτιωμένα θεμελιώδη, αποκλιμάκωση του country risk και ενίσχυση της επενδυτικής ορατότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε θετική απόδοση της τάξης του 10%-20% για το 2026, με βασικούς καταλύτες την αύξηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεων (re-rating).

Παρά την επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων που σημειώθηκε το 2025, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ παραμένει σε discount άνω του 30% έναντι των ιστορικών του επιπέδων (προ κρίσης), αλλά και σε σύγκριση με βασικούς διεθνείς δείκτες, όπως οι SXXP και MSCI EM, τόσο σε όρους P/E όσο και EV/EBITDA.

Η σταδιακή μείωση του κινδύνου χώρας, η βελτίωση της βιωσιμότητας της εταιρικής κερδοφορίας και η προοπτική περαιτέρω σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες αγορές δημιουργούν περιθώρια σταδιακής σύγκλισης των αποτιμήσεων τα επόμενα έτη.