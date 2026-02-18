Πολιτική | Ελλάδα

ΠΑΣΟΚ: Αναστολή κομματικής ιδιότητας της Αναστασίας Χατζηδάκη για την υπόθεση ΟΠΕΚΑ

Ο γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέα Σπυρόπουλο κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Αναταράξεις προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση ΟΠΕΚΑ και οι παραβάσεις χορήγησης επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον γραμματέα της ΚΠΕ Ανδρέα Σπυρόπουλο, μετά την επιστολή που έλαβε από το μέλος του Χαριλάου Τρικούπη, Αναστασία Χατζηδάκη, να κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κ. Χατζηδάκη, η οποία ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού σε δήλωσή της για την υπόθεση, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων της ενήργησε «με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια».

«Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια» τόνισε.

«Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» πρόσθεσε.

