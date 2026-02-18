Microsoft: Επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων στον «Παγκόσμιο Νότο» με άρωμα ΑΙ

Η ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού γίνεται ενόψει της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου κορυφαία στελέχη από παγκόσμιους γίγαντες της ΑΙ συναντούν αρκετούς ηγέτες αυτή την εβδομάδα.

Σε τροχιά να επενδύσει 50 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας για να βοηθήσει στην επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε χώρες του «Παγκόσμιου Νότου» βρίσκεται η Microsoft.

Η ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού γίνεται ενόψει της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου κορυφαία στελέχη από παγκόσμιους γίγαντες της ΑΙ συναντούν αρκετούς ηγέτες αυτή την εβδομάδα.

Ο «Παγκόσμιος Νότος» αναφέρεται σε αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες ή χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, κυρίως στο νότιο ημισφαίριο και ειδικότερα περιλαμβάνει την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία (εκτός του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας) και την Ωκεανία (εκτός της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας).

Η Microsoft αποκάλυψε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αξίας 17,5 δισ. δολαρίων στην Ινδία πέρυσι, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας αύξησε το στοίχημά του σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές στον κόσμο.