Επιχειρήσεις | Διεθνή

Microsoft: Επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων στον «Παγκόσμιο Νότο» με άρωμα ΑΙ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Microsoft: Επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων στον «Παγκόσμιο Νότο» με άρωμα ΑΙ
Microsoft / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού γίνεται ενόψει της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου κορυφαία στελέχη από παγκόσμιους γίγαντες της ΑΙ συναντούν αρκετούς ηγέτες αυτή την εβδομάδα.

Σε τροχιά να επενδύσει 50 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας για να βοηθήσει στην επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε χώρες του «Παγκόσμιου Νότου» βρίσκεται η Microsoft.

Η ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού γίνεται ενόψει της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου κορυφαία στελέχη από παγκόσμιους γίγαντες της ΑΙ συναντούν αρκετούς ηγέτες αυτή την εβδομάδα.

Ο «Παγκόσμιος Νότος» αναφέρεται σε αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες ή χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, κυρίως στο νότιο ημισφαίριο και ειδικότερα περιλαμβάνει την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία (εκτός του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας) και την Ωκεανία (εκτός της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας).

Η Microsoft αποκάλυψε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αξίας 17,5 δισ. δολαρίων στην Ινδία πέρυσι, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας αύξησε το στοίχημά του σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές στον κόσμο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα ευκαιρία για τις φορολογικές διαφορές - Εξώδικη επίλυση με «κούρεμα» προστίμων έως 75%

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Ποιος θα οδηγεί το τρακτέρ το 2035; Η βόμβα της γήρανσης και η «Gen Z» που γυρίζει την πλάτη

tags:
Microsoft
Επενδύσεις
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Ινδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider