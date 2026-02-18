Σε χαμηλό 10 μηνών ο πληθωρισμός στη Βρετανία - Στο 3% τον Ιανουάριο

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, χαμήλωσε ταχύτητα στο 3,1% τον Ιανουάριο, από 3,2% τον Δεκέμβριο.

Αποκλιμάκωση στο 3% παρουσίασε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Ιανουάριο, διολισθαίνοντας σε χαμηλό 10 μηνών (από Μάρτιο 2025), με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος στην Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England - BoE) να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα έριχνε ρυθμό στο 3%, από 3,4%.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, χαμήλωσε ταχύτητα στο 3,1% τον Ιανουάριο, από 3,2% τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία θα αναλυθούν προσεκτικά από την ΒοΕ, καθώς αναζητά περαιτέρω ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν την άποψή της ότι ο βρετανικός πληθωρισμός θα επιστρέψει κοντά στον στόχο του 2% έως τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία για την απασχόληση και τους μισθούς στη Βρετανία, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, έδειξαν περαιτέρω σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας και χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, με το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται στο 5,2% τον Δεκέμβριο, σε υψηλό πενταετίας. Η αύξηση των μισθών, μια βασική μέτρηση του πληθωρισμού που παρακολουθείται στενά από την ΒοΕ, παρουσίασε βραδεία άνοδο τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025 σε ετήσια βάση.

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο στο 4,4% από 4,5% τον Δεκέμβριο, πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για πτώση στο 4,3%. Η ΒοΕ αναμένει ότι ο ρυθμός των αυξήσεων των τιμών θα επιβραδυνθεί απότομα σχεδόν στο στόχο του 2% τον Απρίλιο, καθώς οι αυξήσεις του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλων τελών υποχωρούν.

Οι επενδυτές αναμένουν κυρίως ότι η ΒοΕ θα μειώσει τα επιτόκιά της στο 3,5% τον Μάρτιο μετά από μια οριακή ψηφοφορία για να διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ανησυχούν για την πίεση του υποκείμενου πληθωρισμού. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προέβλεψαν την Τρίτη μια δεύτερη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες από την Τράπεζα της Αγγλίας μέχρι το τέλος του 2026.