Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην Αθήνα - Τι διεκδικούν

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ενώ θα ακολουθήσει και πορεία προς το ΥΠΕΘΟ.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ενώ, στη συνέχεια, θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

  • Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.
  • Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης
  • Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους
  • Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού
  • Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
  • Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία
  • Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις
  • Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας
  • Κοινωνικός τουρισμός για όλους
  • Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ

Συντάξεις
Συνταξιούχοι
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
