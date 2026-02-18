Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην Αθήνα - Τι διεκδικούν

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ενώ θα ακολουθήσει και πορεία προς το ΥΠΕΘΟ.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στις 10:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ενώ, στη συνέχεια, θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής: