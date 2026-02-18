Προς «πράσινο 3x3» οι ευρωαγορές

Σε ρωσοουκρανικό, Ιράν και Ινδία τα βλέμματα. Ώθηση από βρετανικό πληθωρισμό. Η Bayer διευρύνει τις απώλειές της με νέα πτώση 6,8%. Εν αναμονή του αμερικανικού PCE.

Τελευταία ενημέρωση 12:43

Την τρίτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίασή τους κυνηγούν την Τετάρτη οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, με έμφαση τα μέτωπα σε Ρωσία - Ουκρανία / ΗΠΑ - Ιράν αλλά και τη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία.

Ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,87% στις 626,72 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,53% στις 6.053 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ισχυροποιείται 0,77% στις 25.191 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,51% στις 8.403 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,96% στις 10.657 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αναρριχάται 1,15% στις 46.290 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει άνοδο 1,37% στις 18.200 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή για τη γερμανική εταιρεία βιοεπιστημών Bayer διευρύνει τις απώλειές της με νέα πτώση 9,8%, αφού η Monsanto πρότεινε την καταβολή 7,25 δισ. δολαρίων για την διευθέτηση αγωγών ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προκαλούσε καρκίνο. Ανέφερε ότι αναμένει ότι οι προβλέψεις και οι υποχρεώσεις της για δικαστικές διαμάχες θα αυξηθούν από 7,8 δισ. ευρώ σε 11,8 δισ. ευρώ, με περίπου 5 δισ. ευρώ σε πληρωμές που σχετίζονται με δικαστικές διαμάχες το 2026 και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για φέτος.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στη Βρετανία διολίσθησε σε χαμηλό 10 μηνών, κατεβάζοντας ταχύτητα στο 3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. «Η Βρετανία έχει βιώσει υψηλότερο και πιο παρατεταμένο πληθωρισμό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Ευρωζώνη, αλλά τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η τάση αλλάζει», τόνισε ο Ντέιβιντ Σμιθ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Henderson High Income Trust plc.

«Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να υποχωρήσει στο 2% μέχρι το τέλος του έτους, αν όχι νωρίτερα, ανοίγοντας την πόρτα σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England - BoE)», πρόσθεσε ο Σμιθ. Η στερλίνα παραμένει σταθερή έναντι του δολαρίου μετά τα νέα δεδομένα, στα 1,3562 δολάρια ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων διατηρούνται επίσης αμετάβλητες.

Ο επόμενος μεγάλος καταλύτης αυτή την εβδομάδα όσον αφορά τα ευρύτερα διεθνή μακροοικονομικά στοιχεία, ωστόσο, πιθανότατα θα είναι το πώς θα κινηθεί ο δείκτης Προσωπικών Δαπανών Κατανάλωσης (Personal Consumption Expenditures) που αναμένεται την Παρασκευή στις ΗΠΑ. Ο PCE, ο «αγαπημένος» δείκτης της Fed για την καταμέτρηση του πληθωρισμού, θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Χωρίς κατεύθυνση η Ασία

Μεικτή ήταν η εικόνα στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη, καθώς κυριαρχούν οι ανησυχίες για την ΑΙ ενώ οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σκαρφάλωσε 1% στις 57.131 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο ASX ενισχύθηκε 0,54% και στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 απώλεσε κατά 0,11%.