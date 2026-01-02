ΗΡΩΝ: Αμετάβλητο για τέταρτο μήνα το πράσινο τιμολόγιο

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αμετάβλητες παραμένουν οι τιμές του «πράσινου τιμολογίου» του Ήρων τον Ιανουάριο, παρά την αύξηση στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «πράσινο τιμολόγιο» του παρόχου, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την τελική τιμή προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας.

Υπενθυμίζονται στην ανακοίνωση οι πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή ως και την επόμενη άνοιξη.

