ΕΣΠΑ: Οι πρώτες επιδοτήσεις του 2026 – Τρεις νέες δράσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τρεις νέες δράσεις επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τρεις νέες δράσεις επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επαγγελματίες προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2026 από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του 2021-2027.

Τους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται η νέα δράση «Παράγουμε Εδώ» που θα ενισχύσει με 50 εκατ. ευρώ παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως: Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης το «Παράγουμε Εδώ» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό.

Αίτηση για επιδοτήσεις θα μπορούν να κάνουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού τουλάχιστον 100 χιλιάδων ευρώ.

Ακόμη τους πρώτους μήνες του 2026 θα ξεκινήσει και μια δράση προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά θα επιδοτείται η έναρξη επιχείρησης από νέους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και επιστήμονες άλλων ειδικότητων.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και ξεχωριστό πρόγραμμα για την ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων από πτυχιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ

Νέα χρηματοδοτικά ταμεία

Στο προγραμματισμό του Ανταγωνιστικότητα προβλέπεται και η θεσμοθέτηση νέων ταμείων το 2026, όπως το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (έως 170 εκατ. ευρώ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus (έως 500 εκατ. ευρώ) και το Patent Fund (41,4 εκατ. ευρώ) για τη στήριξη της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών.