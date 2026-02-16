Χρυσός: Πέφτει κάτω από τα 5.000 δολάρια λόγω profit taking

Ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι traders κατέγραψαν κέρδη μετά από ένα κέρδος στην προηγούμενη συνεδρίαση, που ωθήθηκε από τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί ο χρυσός καθώς οι traders «κλειδώνουν» κέρδη μετά από την άνοδο της τελευταίας συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εν μέσω του θετικού κλίματος που δημιούργησαν τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού υποχώρησε έως και 1,5%, έχοντας ενισχυθεί 2,4% την Παρασκευή, όταν μια μέτρια αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Ιανουάριο καθησύχασε τις ανησυχίες που υπήρχαν για ένα μεγαλύτερο πληθωριστικό άλμα. Η συγκεκριμένη έκθεση ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια, μία ανέκαθεν θετική εξέλιξη για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους.

Αυτή την ώρα η τιμή spot διαπραγματεύεται στα 4.995,56 δολάρια, διολισθαίνοντας κατά 0.92%. Τα futures επέστρεψαν οριακά πάνω από τα 5.000 δολάρια.

«Ο χρυσός επιστρέφει μέρος των κερδών που αποκόμισε τον πληθωρισμό της Παρασκευής, λόγω των περιορισμένων συναλλαγών και της έλλειψης νέων ανοδικών καταλυτών», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής της KCM, αναφερόμενος στα στοιχεία για τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Επίσης, επισήμανε το «κλείδωμα» των κερδών που καταγράφεται σήμερα.

«Η αγορά παραμένει σε μια φάση αναδιάρθρωσης μεταξύ ανοδικών και ανοδικών επιτοκίων, χωρίς σαφείς καταλύτες για να σπάσει το εύρος», δήλωσε σε σημείωμα η Dilin Wu, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Group Ltd. «Στα 5.100 δολάρια, οι πολλαπλές προσπάθειες ανόδου απέτυχαν, καθώς η αποκόμιση κερδών στην κορυφή δημιούργησε πίεση πώλησης», τόνισε.

«Πιθανότατα θα χρειαστεί το δολάριο να επαναλάβει την πτωτική του τάση για να κάνει ώθηση προς τα 6.000 δολάρια πριν από το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Ο χρυσός εκτινάχθηκε σε ρεκόρ πάνω από τα 5.595 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ μία απότομη, διήμερη πτώση στις αρχές του μήνα τον «έσυρε» πίσω σχεδόν στα 4.400 δολάρια. Ωστόσο, έκτοτε ο χρυσός έχει ανακτήσει περίπου το ήμισυ των απωλειών του εν μέσω συναλλαγών με έντονη μεταβλητότητα.

Πολλές τράπεζες αναμένουν ότι ο χρυσός θα επαναλάβει την ανοδική του τάση, υποστηρίζοντας ότι οι παράγοντες πίσω από ένα πολυετές ράλι παραμένουν — συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εντάσεων, των ερωτημάτων σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και μιας ευρύτερης μετατόπισης από παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα.

Η ANZ Group Holdings αναμένει ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 5.800 δολάρια ανά ουγγιά στο δεύτερο τρίμηνο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με μια πληθώρα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν προβλέψει υψηλότερες τιμές.

«Δομικά, το μέταλλο συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα - το μακροοικονομικό υπόβαθρο ήταν σταθερό αλλά όχι ανατρεπτικό και η τεχνική υποστήριξη παραμένει άθικτη», δήλωσε η Χεμπ Τσεν, αναλύτρια στην Vantage Markets στη Μελβούρνη.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχωρεί στα 76,03 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα και το παλλάδιο διαπραγματεύονται επίσης ελαφρώς χαμηλότερα.