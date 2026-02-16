Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η Warner Bros εξετάζει την επανέναρξη συνομιλιών με την Paramount - «Τρίζει» το deal με Netflix

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Warner Bros εξετάζει την επανέναρξη συνομιλιών με την Paramount - «Τρίζει» το deal με Netflix
Το ΔΣ της Warner Bros φέρεται να συζητά αν η πρόταση της Paramount θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο deal σε σχέση με την υφιστάμενη δέσμευσή της με Netflix

Το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με την Paramount μετά τη νεότερη προσφορά που κατέθεσε εξετάζει η Warner Bros, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros φέρεται να συζητά αν η πρόταση της Paramount θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο deal σε σχέση με την υφιστάμενη δέσμευσή της με Netflix. Ωστόσο, οι πηγές τονίζουν πως δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση και είναι πιθανό η συμφωνία με την Netflix να προχωρήσει κανονικά.

Την περασμένη εβδομάδα, η Paramount πρόσθεσε επιπλέον μετρητά στους μετόχους της Warner Bros για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία καθυστερεί να κλείσει έως το τέλος του έτους. Επιπλέον, συμφώνησε να καλύψει τη ρήτρα αποχώρησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων προς την Netflix σε περίπτωση που επιλέξει να αποχωρήσει από τη συμφωνία τους.

Ωστόσο, η προσφορά της παρέμεινε στα 30 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την συμφωνία στα 108,4 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Τόσο η Netflix όσο και η Paramount διεκδικούν την Warner Bros για τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά της στούντιο και το εκτεταμένο αρχείο της που περιλαμβάνει παραγωγές όπως Game of Thrones, Harry Potter και υπερήρωες της DC όπως Batman και Superman.

Από τη μεριά της η Ancora Holdings που διαθέτει μερίδιο 200 εκατ. δολαρίων στην Warner Bros έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αντιταχθεί στο deal με την Netflix υποστηρίζοντας ότι το ΔΣ δεν εξέτασε επαρκώς την προσφορά της Paramount που διαθέτει σημαντικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN και το TNT.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχεται ο λογαριασμός σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων - Κλείνει η πλατφόρμα του Ε9

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές

Σε εφαρμογή από σήμερα το Εργάνη ΙΙ: Τι αλλάζει για εργοδότες και εργαζόμενους

tags:
Netflix
Paramount Skydance
Warner Bros
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider