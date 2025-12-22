Χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις με αυτοκίνητο: Τι πληρώνουν οι οδηγοί για τη βενζίνη

Η σταθεροποίηση των τιμών της βενζίνης δεν μεταφράζεται σε φθηνότερα ταξίδια τα Χριστούγεννα, καθώς το κόστος καυσίμων και διοδίων παραμένει υψηλό.

Με τα Χριστούγεννα προ των πυλών, εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα αναρωτιούνται πόσο θα τους κοστίσει η μετακίνηση με ΙΧ, δηλαδή η αγορά καυσίμου και τα διόδια. Η απάντηση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιεύει το Insider, δείχνει μια εικόνα σχετικά σταθερή στις τιμές, με μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή αλλά χωρίς δραματικές αυξήσεις συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες.

Τα τελευταία στοιχεία από την αγορά δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κινείται στα επίπεδα των περίπου 1,74-1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή που καταγράφεται συστηματικά από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, με μικρές διακυμάνσεις ανά ημέρα και περιοχή.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου η ζήτηση και ο ανταγωνισμός στα πρατήρια είναι υψηλότερα, οι τιμές είναι χαμηλότερες (στην Αττική στα 1,708 και στη Θεσσαλονίκη στα 1,705 ευρώ το λίτρο), ενώ στα νησιά το κόστος αυξάνεται με τις Κυκλάδες να κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο λόγω μεταφορικού κόστους και περιορισμένου ανταγωνισμού.

Η τάση αυτή έχει σταθεροποιηθεί τουλάχιστον για τους τελευταίους μήνες, καθώς παρά τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών γεγονότων, οι τιμές στην αντλία δεν κατέγραψαν μεγάλες διακυμάνσεις.

Για όσους ετοιμάζονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ και να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μικρές αυξήσεις στις τιμές στην αρχή της εβδομάδας. Ωστόσο, η περιοχή στην οποία θα βρεθούν καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το πραγματικό ποσό που θα πληρώσουν: για ένα αυτοκίνητο με 50 λίτρα ρεζερβουάρ, ο οδηγός θα πληρώσει περίπου 87-88 ευρώ ενώ σε νησιωτικούς προορισμούς, το κόστος αυτό μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.

Οι οδηγοί - εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και κόστους ζωής - πρέπει να συνυπολογίσουν τα έξοδα μετακίνησης και τα διόδια επιλέξουν να ταξιδέψουν οδικώς, και να είναι προετοιμασμένοι για αύξηση του προϋπολογισμού ιδιαίτερα εάν ο προορισμός τους απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τα αστικά κέντρα.

Από την Αττική στη Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα: Το κόστος μετακίνησης

Για ένα τυπικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση περίπου 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, η διαδρομή Αθήνα–Λαμία, μήκους περίπου 210 χιλιομέτρων, απαιτεί σχεδόν 16 λίτρα βενζίνης, με το κόστος καυσίμου να διαμορφώνεται κοντά στα 27–28 ευρώ για τη μονή διαδρομή και το συνολικό ποσό, μαζί με διόδια (περίπου 14–15 ευρώ), να φτάνει τα 41–42 ευρώ, ενώ για μετακίνηση με επιστροφή, το κόστος αγγίζει τα 82–84 ευρώ. Σημαντικά υψηλότερη είναι η επιβάρυνση στη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, καθώς για να διανύσει το Ι.Χ. τα περίπου 500 χιλιόμετρα απαιτούνται σχεδόν 38 λίτρα βενζίνης, που μεταφράζονται σε κόστος καυσίμου κοντά στα 65 ευρώ, με το συνολικό ποσό, μαζί με διόδια να κινείται κοντά στα 100 ευρώ για τη μονή διαδρομή και να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τα 190 ευρώ για μια διαδρομή μετ’ επιστροφής, καθιστώντας το ταξίδι αρκετά δαπανηρό. Αντίστοιχη με τη διαδρομή προς Λαμία είναι η εικόνα για το ταξίδι Αθήνα–Πάτρα, μια απόσταση περίπου 210–215 χιλιομέτρων, όπου η κατανάλωση καυσίμου κοστολογείται στα 27–28 ευρώ για τη μονή διαδρομή και, μαζί με τα διόδια, το συνολικό κόστος κυμαίνεται μεταξύ 37 και 42 ευρώ, ενώ για μετακίνηση με επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 75–85 ευρώ, ανάλογα με τη διαδρομή που θα επιλεγεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε μέσες τιμές καυσίμων και τυπική κατανάλωση, με τη γενική εικόνα να δείχνει ότι ένα ταξίδι μεσαίας απόστασης κοστίζει πλέον περίπου 40 ευρώ ανά κατεύθυνση και ότι στις μεγάλες αποστάσεις το κόστος μπορεί να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ.