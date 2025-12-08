Οι καταναλωτικές τάσεις στο τέλος της χρονιάς δείχνουν ότι η ζήτηση για τα καύσιμα κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Χαμηλότερες οι τιμές το 2026.

Η ελληνική αγορά καυσίμων διανύει μια περίοδο μετάβασης, με τη ζήτηση να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και τις τιμές να διαμορφώνονται υπό την επίδραση, τόσο των διεθνών εξελίξεων, όσο και των εσωτερικών παραγόντων. Οι καταναλωτικές τάσεις στο τέλος της χρονιάς δείχνουν ότι η ζήτηση κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι προοπτικές για το 2026 είναι πιο αισιόδοξες, καθώς οι διεθνείς προβλέψεις για χαμηλότερο κόστος αργού δημιουργούν προσδοκίες για μεγαλύτερη σταθερότητα στην εγχώρια αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές παραμένουν διαφοροποιημένες ανά περιοχή, η κατανάλωση συνεχίζει να ενισχύεται σταδιακά με τις επιφυλάξεις βέβαια που δημιουργούν τα μπλόκα των αγροτών και τις πιθανές συνέπειες στις μετακινήσεις των Ελλήνων στις γιορτές και κατ’ επέκταση στη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, στην Αττική η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,742 €/λτ, το diesel κίνησης στα 1,566 €/λτ και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,139 €/λτ, επίπεδα που θεωρούνται σχετικά σταθερά παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Η Θεσσαλονίκη κινείται οριακά χαμηλότερα, όμως η πραγματική απόκλιση εμφανίζεται στα νησιά. Οι Κυκλάδες αγγίζουν τα 2,013 €/λτ στην αμόλυβδη και τα 1,804 €/λτ στο diesel κίνησης, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης ξεπερνά το 1,30 €/λτ, επιβεβαιώνοντας το μόνιμο χάσμα λόγω μεταφορικού κόστους και περιορισμένου ανταγωνισμού.

Πώς κινήθηκε η αγορά το φθινόπωρο

Τα στοιχεία της αγοράς για τον Οκτώβριο αποτυπώνουν μια πρόσκαιρη κάμψη στη ζήτηση. Οι βενζίνες υποχώρησαν κατά 1,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, ενώ το diesel κίνησης σημείωσε μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 5,8%.

Παρ’ όλα αυτά, το δεκάμηνο αλλάζει εντελώς την εικόνα: οι βενζίνες κατέγραψαν άνοδο 1,4%, το diesel κίνησης ενισχύθηκε κατά 1,3% και συνολικά τα καύσιμα κίνησης σημείωσαν άνοδο στα 5.492.537 κυβικά από 5.420.356, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτική. Η άνοδος αυτή αντανακλάται και στην πορεία του Νοεμβρίου, όπου η αγορά κινήθηκε καλά σε όλα τα καύσιμα.

Οι βενζίνες κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα, το diesel σημείωσε οριακή άνοδο και το πετρέλαιο θέρμανσης κινήθηκε καλύτερα από τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Ζήτηση, αγροτικά μπλόκα και καιρός, το τρίπτυχο του Δεκεμβρίου

Ο Δεκέμβριος αποτελεί κομβικό μήνα, καθώς στην κατανάλωση καυσίμων συνυπολογίζονται οι εκδρομές των γιορτών, η ένταση της χειμερινής περιόδου και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η πιθανή παράταση των κινητοποιήσεων των αγροτών και τα μπλόκα στο οδικό δίκτυο μπορούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να αποδυναμώσουν τη ζήτηση για καύσιμα κίνησης, ενώ η ζήτηση για τα καύσιμα θέρμανσης θα εξαρτηθεί από το πόσο χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες.

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τιμές παραμένουν σταθερές χωρίς απότομες μεταβολές, επιτρέποντας στην εγχώρια αγορά να κινηθεί σε ένα σχετικά προβλέψιμο εύρος, αλλά πάντα υπό την πίεση της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Πώς θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου το 2026 και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Οι διεθνείς εκτιμήσεις για το επόμενο έτος συγκλίνουν σε μια εικόνα ήπιας αποκλιμάκωσης της τιμής του αργού. Προβλέψεις αναλυτών τοποθετούν τη μέση τιμή του Brent γύρω στα 62 δολάρια ανά βαρέλι, χαμηλότερα από τον μέσο όρο του τρέχοντος έτους, ενώ η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (ΕΙΑ) αναφέρει ότι η τιμή θα μπορούσε να διαμορφωθεί ακόμη χαμηλότερα, στα περίπου 55 δολάρια. Η σταδιακή εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης, η αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ και η σταθεροποίηση των γεωπολιτικών πιέσεων δημιουργούν τις συνθήκες για ένα πιο ήρεμο ενεργειακό περιβάλλον.

Αν οι διεθνείς τιμές κινηθούν πράγματι χαμηλότερα, η ελληνική αγορά θα έχει περιθώριο για μεγαλύτερη σταθερότητα στις λιανικές τιμές. Η πτώση του Brent μεταφέρεται σταδιακά σε βενζίνη, diesel και θέρμανση, αν και η επίδραση μετριάζεται από τη φορολογία και την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου. Παρ’ όλα αυτά, ένα περιβάλλον χαμηλότερων διεθνών τιμών μπορεί να δώσει ανάσα στην εγχώρια αγορά, να στηρίξει τη ζήτηση και να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυριών. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, το 2026 δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει περίοδο εξομάλυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες ενεργειακές κρίσεις ή ανατροπές στην παγκόσμια παραγωγή.