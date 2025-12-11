Τσαβδαρίδης: Ιδρύεται το πρώτο Ελληνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών με εθνική συμμετοχή 3,6 εκατ. ευρώ

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές ρωγμές που κλονίζουν τον διεθνή χάρτη αναδεικνύουν την τεχνολογία ως πυλώνα ασφάλειας.

Τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών, με εθνική συμμετοχή 3,6 εκατ. ευρώ, που θα λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας μεταξύ αγοράς και κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επιβεβαιώνοντας ότι η εθνική στρατηγική για τα μικροκυκλώματα ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα. Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο του 5ου Emerging Tech Forum, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA).

Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι το Συνέδριο της HETiA αποτελεί «θεσμό» και κορυφαίο πεδίο διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού για τη χώρα, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της φετινής διοργάνωσης: 20 χρόνια από την ίδρυση της HETiA, μιας διαδρομής που ξεκίνησε από «τολμηρές και ολιγάριθμες ομάδες νεοφυών εταιρειών» και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές ρωγμές που κλονίζουν τον διεθνή χάρτη αναδεικνύουν την τεχνολογία ως πυλώνα ασφάλειας. «Η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει πίστα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης εργάζεται εντατικά για να μετατρέψει το όραμα σε πράξη. Η βιομηχανία των ημιαγωγών, όπως είπε, αποτελεί «τον εγκέφαλο της σύγχρονης τεχνολογίας, την καρδιά της άμυνας και το κλειδί για τη μετάβαση».

Υπενθύμισε επίσης το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε το υπουργείο με τη HETiA, βάσει του οποίου η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα οργανώσει την εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να διεκδικήσει ουσιαστικό μερίδιο σε μια παγκόσμια αγορά τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει σημαντικές ποσότητες Γαλλίου, βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή τσιπ, που της προσδίδουν βιομηχανικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

«Η διασύνδεση της αμυντικής μας βιομηχανίας με το οικοσύστημα των τσιπ είναι μονόδρομος», σημείωσε, καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει με χρηματοδότηση τις σχετικές πρωτοβουλίες και υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η εθνική προσπάθεια στον τομέα των ημιαγωγών συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάσχεση του brain drain, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας που θα φέρουν πίσω όσους διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και θα κρατήσουν τους νέους επιστήμονες στη χώρα. Τόνισε ότι η κυβέρνηση «δεν βρίσκεται εδώ για να κόβει κορδέλες αλλά για να λύνει προβλήματα» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το στοίχημα θα κερδηθεί, «γιατί έχουμε ικανότητες, σχέδιο και βούληση».

Το Emerging Tech Forum 2025 πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Hellenic Chips Competence Centre (HCCC), το οποίο υποστηρίζεται από το Chips JU και τα μέλη του, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.