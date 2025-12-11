Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη: To MyHealthApp που «πηγαίνει την υγεία μπροστά»

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσω της στενής συνεργασίας του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΗΔΙΚΑ.

Μια νέα εποχή για την υγεία των πολιτών ξεκίνησε σήμερα, με την επίσημη παρουσίαση του Ψηφιακού Βοηθού της εφαρμογής MyHealthApp (Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη). Η πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε μέσω της στενής συνεργασίας του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΗΔΙΚΑ, φιλοδοξεί να καταστήσει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υγείας άμεση, εύκολη και ασφαλή, εστιάζοντας στην πρόληψη και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας ως ένα βήμα που «πηγαίνει την υγεία μπροστά». Τόνισε πως ο Ψηφιακός Βοηθός Υγείας Πολίτη αποτελεί ένα «χριστουγεννιάτικο δώρο» για όλους τους Έλληνες χρήστες και ανοίγει τον δρόμο για μια πραγματικά νέα εποχή στην υγεία, με έμφαση στην πρόληψη.

«Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ευκολότερη», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, αναφέροντας χαρακτηριστικά την προσωπική του εμπειρία, ζητώντας από τον Ψηφιακό Βοηθό τα επίπεδα χοληστερίνης του από την τελευταία του εξέταση, πληροφορία που έλαβε άμεσα. Αυτό δείχνει την αμεσότητα με την οποία οι πολίτες μπορούν να ανακτούν δεδομένα όπως αποτελέσματα εξετάσεων, φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί, διαγνώσεις, αλλά και να βλέπουν τα εκκρεμή παραπεμπτικά τους για προληπτικές εξετάσεις, κλείνοντας μάλιστα ραντεβού άμεσα.

Ο υπουργός κάλεσε όλους τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή MyHealthApp και κατέληξε: «Ο Ψηφιακός Βοηθός του MyHealthApp είναι πλέον διαθέσιμος και θα ενώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας. Ό,τι υπάρχει στον ψηφιακό φάκελο του πολίτη είναι πρακτικά προσβάσιμο και αναζητήσιμο μέσω του Βοηθού, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλική προς τον χρήστη, με απλή γλώσσα, ενώ υποστηρίζει και φωνητικές εντολές. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: οι ψηφιακές εφαρμογές υγείας έρχονται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας, να γλιτώνουν πόρους και να προάγουν την πρόληψη, καθιστώντας την πρόσβαση στην πληροφορία πιο απλή από ποτέ. Είναι ένα πολυεργαλείο που πηγαίνει την υγεία μπροστά και βάζει σε τάξη το ψηφιακό αρχείο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων και της ΗΔΙΚΑ, η οποία, όπως είπε, «φέρνει γρήγορα, άμεσα, αποτελεσματικά ψηφιακές εφαρμογές υγείας για όλους τους Έλληνες». Αναφέρθηκε στην επιτυχία της υλοποίησης, επισημαίνοντας ότι η ΗΔΙΚΑ πλέον θα εποπτεύεται και από τα δύο υπουργεία. «Την Τετάρτη στη Βουλή θα προτείνουμε την συνεποπτεία δύο υπουργείων» τόνισε.

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια των δεδομένων, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί σε υποδομές της Oracle (OCI) και λειτουργεί ως ένα «εξαιρετικά κλειστό, ασφαλές μοντέλο», διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα παραμένουν εντός του συστήματος και προστατεύονται από οποιονδήποτε φόβο ή αμφιβολία σχετικά με την πρόσβαση σε αυτά.

Διευκρίνισε, επίσης, τη φιλοσοφία του Ψηφιακού Βοηθού: «Ο Ψηφιακός Βοηθός δεν υποκαθιστά τον γιατρό, αλλά λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο για να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη». Τόνισε ότι ο Ψηφιακός Βοηθός παρέχει απλώς πληροφορίες και οργανώνει το ιατρικό ιστορικό, χωρίς να μπορεί να δώσει ιατρικές συμβουλές ή να αντικαταστήσει την κρίση του γιατρού. Σημείωσε δε ότι έχει προηγηθεί η εφαρμογή του Ψηφιακού Βοηθού και για τους ιατρούς, ώστε να έχουν και αυτοί άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών τους, για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διάγνωση και συμβουλευτική.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε σε αρκετές λειτουργίες και πληροφορίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Ψηφιακού Βοηθού της εφαρμογής MyHealthApp, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι γίνεται συνεχής εμπλουτισμός του φακέλου.

Μερικές από αυτές τις πληροφορίες που δίνει ο Ψηφιακός Βοηθός Υγείας Πολίτη είναι Ιστορικό εμβολίων, Διαγνώσεις, Διαγνώσεις παιδιών - προστατευόμενων μελών, Συνταγογραφημένα φάρμακα, Φαρμακεία, Αποτελέσματα εξετάσεων και Προγραμματισμένες εξετάσεις. Διευκρίνισε πως παρέχει ιατρικές συμβουλές, τονίζοντας πως το app λειτουργεί ως ένα έξυπνο εργαλείο αναζήτησης και οργάνωσης του προσωπικού ιατρικού φακέλου του πολίτη, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών υγείας.

Η πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, εξήρε τη συνεργασία των φορέων, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί «ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας δύο φορέων στον ψηφιακό τομέα». Υπογράμμισε τη βασική αρχή πίσω από αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές: «Η πληροφορική δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά υπηρετεί τον πολίτη, παρέχοντας συστήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες».

Η κ. Τσούμα σημείωσε ότι η εφαρμογή MyHealthApp εμπλουτίζεται συνεχώς, καθιστώντας τον φάκελο υγείας πιο ολοκληρωμένο. Αναφορικά με το περιεχόμενο των εξετάσεων, διευκρίνισε ότι ενώ τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του Ψηφιακού Βοηθού, οι ίδιες οι απεικονίσεις (π.χ. μαγνητικές τομογραφίες) μπορούν να αναζητηθούν μέσω της web εφαρμογής του φακέλου υγείας, λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων. Τόνισε ότι «το ΑΙ δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Το ΑΙ, όταν εφαρμόζεται σωστά, με τις σωστές τεχνικές διαδικασίες και νόμιμα, δίνει τα αποτελέσματα που όλοι αναμένουμε».

