JP Morgan: Overweight για τις ελληνικές τράπεζες, εκτίμηση-έκπληξη για ΕΤΕ

Οι αναλυτές της JP Morgan βλέπουν αύξηση του payout της ΕΤΕ στο 80% το 2026, ενώ εκφράζουν την εκτίμηση η ΕΤΕ θα μπορούσε να το αυξήσει ακόμα και στο 100%.

Μεταξύ των κορυφαίων της επιλογών για το 2026 κατατάσσει τις ελληνικές τράπεζες η JP Morgan, σε έκθεσή της για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο των αγορών CEEMEA.

Ο οίκος δίνει σύσταση overweight και για τις τέσσερις μετοχές των ελληνικών συστημικών τραπεζών, με τιμές-στόχους 4,2 ευρώ για την Alpha Bank (περιθώριο ανόδου 25%), 4,5 ευρώ για τη Eurobank (περιθώριο ανόδου 29%), 16,4 ευρώ για την ΕΤΕ (περιθώριο ανόδου 23%) και 9,4 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς (περιθώριο ανόδου 31%).

Μάλιστα, η μετοχή της ΕΤΕ αποτελεί ένα από τα πέντε top-picks του οίκου για τις αγορές CEEMEA καθώς, όπως λένε οι αναλυτές της JP Morgan, η προοπτική αυξημένων επιστροφών κεφαλαίου το 2026 καθιστά τη μετοχή ελκυστική.

Πιο αναλυτικά, η JP Morgan σχολιάζει ότι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών, αν και εμφανίζουν τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των αγορών που περιλαμβάνονται στην έκθεση, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount.

Τέσσερα ατού

Οι θετικές προοπτικές των ελληνικών τραπεζικών μετοχών για το 2026, όπως εξηγεί ο οίκος, βασίζονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες. Αρχικά, στο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Κατά δεύτερον στην ισχυρή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, όπου αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά και βελτιωμένη σύνθεση του ΑΕΠ καθώς οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου βρίσκονται σε υψηλά 10ετίας. Παράλληλα, όπως σημειώνει η JP Morgan, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλά 17 ετών, ενώ η θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας αντανακλάται και στο γεγονός ότι το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού βρίσκεται επίσης σε χαμηλά 17 ετών.

Τρίτο κρίσιμο στοιχείο, η ισχυρή πιστωτική επέκταση, την οποία ο οίκος θεωρεί «βιώσιμη για τα επόμενα τρία χρόνια, με τις ελληνικές τράπεζες να προσφέρουν ουσιαστικά δυναμική ανάπτυξης τύπου αναδυόμενων αγορών σε περιβάλλον ανεπτυγμένης αγοράς».

Τέταρτο στοιχείο, η αξιοσημείωτη αύξηση των επιστροφών κεφαλαίου με συνολική ετήσια απόδοση 8% την περίοδο 2026-2027, «με το πιο ορατό περιθώριο περαιτέρω ανόδου στην ΕΤΕ», όπως λέει ο οίκος.

Εκτίμηση-έκπληξη για ΕΤΕ

Οι αναλυτές της JP Morgan, αν και βλέπουν αύξηση του payout της ΕΤΕ στο 80% το 2026, εκφράζουν την εκτίμηση η ΕΤΕ θα μπορούσε να το αυξήσει ακόμα και στο 100%, μέσω συνδυασμού μερισμάτων και επαναγορών, π.χ. σε αναλογία 80%-20%, αν δεν προκύψουν ουσιαστικές ευκαιρίες εξαγορών, αντί να επιδιώξει μια στρατηγική έκτακτου μερίσματος ή μεγάλης επαναγοράς.

Η στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου της ΕΤΕ, που πιθανότατα θα ανακοινωθεί στις αρχές του 2026, όπως λέει η JP Morgan, εφόσον η διοίκηση την υλοποιήσει σωστά, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για περαιτέρω re-rating του κλάδου.

Με discount

Πέραν της ΕΤΕ, η JP Mοrgan ξεχωρίζει και τη Eurobank, σημειώνοντας ότι, μετά τη συμφωνία για τη Eurolife, είναι η φθηνότερη τραπεζική μετοχή στην Ελλάδα, μαζί με τον τίτλο της Τρ. Πειραιώς.

Παρότι το ενδιαφέρον και οι θέσεις των επενδυτών στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν αυξηθεί σημαντικά, κάτι που αντανακλάται στην απόδοση +78% από την αρχή του έτους, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση, με P/E στο 7,5x έναντι 10,1x στη ΝΑ Ευρώπη, και P/TBV στο 1,1x, έναντι 1,5x.