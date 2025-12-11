Νέες πιέσεις για τα κρυπτονομίσματα - Σε «βουτιά» προς τα 90.000 δολάρια το Bitcoin

Βαρίδι η Oracle. Το Bitcoin διολισθαίνει 3,1% στα 90.0352 δολάρια, ενώ το Ether αποδυναμώνεται 5,5% στα 3.200 δολάρια. Στο μικροσκόπιο η Fed.

Σε νέο γύρο απωλειών επιδίδονται τα κρυπτονομίσματα την Πέμπτη με το Βitcoin να υποχωρεί κοντά στο όριο των 90.000 δολαρίων, ανανεώνοντας την ταραχή στην ευρύτερη αγορά, καθώς οι ανησυχίες για τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν τις μετοχές τεχνολογίας, με το κλίμα κινδύνου να επιδεινώνεται αφότου η Oracle ανακοίνωσε πιο αδύναμα έσοδα.

Η αμερικανική επιχείρηση cloud έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ψηλότερες δαπάνες - ένα σημάδι ότι οι πόροι για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δεν αποφέρουν κέρδη τόσο γρήγορα όσο ήλπιζαν οι επενδυτές. Το Bitcoin διολισθαίνει 3,1% στα 90.0352 δολάρια, ενώ το Ether αποδυναμώνεται 5,5% στα 3.200 δολάρια, σβήνοντας τα κέρδη των δύο τελευταίων ημερών, στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων από Fed.

«Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ ήταν ότι παρόλο που τα risk assets τα πήγαιναν καλά, τα crypto δεν ακολούθησαν», τόνισε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG στο Σίδνεϊ. «Ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων χρειάζεται πραγματικά να δει πιο πειστικά στοιχεία ότι η πτώση που είδαμε από το selloff της 10ης Οκτωβρίου έχει ολοκληρωθεί, αλλά ακόμη δεν καταλάγιασαν οι ανησυχίες» πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η αγορές από εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών assets πιθανότατα έχει τελειώσει», εκτίμησε ο Τζέοφ Κέντρικ, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Standard Chartered. «Ως αποτέλεσμα, πιστεύουμε τώρα ότι οι μελλοντικές αυξήσεις των τιμών του Bitcoin θα καθοδηγούνται ουσιαστικά από ένα μόνο σκέλος – την αγορά ETF» συμπλήρωσε.