Ο νέος σχεδιασμός της συλλογής CLIFTON

Το απόλυτο σύμβολο της κληρονομιάς της BAUME & MERCIER.

Η συλλογή Clifton συνεχίζει την αναζήτησή της για στυλιστική και τεχνική υπεροχή. Πάθος, φαντασία, επινοητικότητα, ακρίβεια και άριστη δεξιοτεχνία αποτελούν τις δημιουργικές δυνάμεις πίσω από τη Baume & Mercier, μια κληρονομιά που διαρκεί 195 χρόνια. Αυτό το μοναδικό ύφος και η ωρολογοποιία υψηλής τέχνης – περιζήτητη και αναγνωρισμένη από τον σύγχρονο άνδρα που εκτιμά τη φινέτσα και την ακρίβεια – αποτελούν την ουσία της συλλογής, η οποία λανσαρίστηκε το 2013.

Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στη Watches & Wonders 2025 αποκαλύπτουν τον νέο σχεδιασμό της εμβληματικής στρογγυλής κάσας. Οι αναλογίες έχουν λεπτυνθεί, οι λεπτομέρειες φινιριστεί εκ νέου. Με αυτά, η Baume & Mercier φέρνει νέο σχεδιασμό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής. Ενας πολύτιμος σύντροφος που συνδυάζει λειτουργικότητα, αισθητική και συναίσθημα.



Ρολόγια σχεδιασμένα για τον απαιτητικό, εκλεπτυσμένο σύγχρονο άνδρα

Οπως ένας βιομηχανικός σχεδιαστής που εκτιμά την ομορφιά ενός σχολαστικά σχεδιασμένου αυτοκινήτου με αψεγάδιαστη τεχνολογία, γοητεύεται από δομημένες γραμμές, καθαρές ακμές και καμπύλες, αρμονικές αναλογίες και όγκους, ευγενή υλικά, εξαιρετικές επιδόσεις, ακρίβεια και αξιοπιστία. Ξέρει να αναγνωρίζει ένα άρτια κατασκευασμένο αντικείμενο, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα και στη μικρότερη λεπτομέρεια. Γνωρίζει πως κάθε μία κάνει τη διαφορά. Καθεμιά υπογραμμίζει τη διάκριση της Baume & Mercier και τη θαυμαστή κληρονομιά της στην ωρολογοποιία.

Ο κομψός αυτός άντρας δεν φορά απλώς ένα ρολόι. Φορά μια υπογραφή, μια ιστορία, μια τέχνη... και ένα status. Το Clifton στον καρπό του είναι αντικείμενο επιθυμίας, επιλεγμένο με το βλέμμα ενός αληθινού γνώστη. Του χαρίζει την ήρεμη αυτοπεποίθηση και την ιδιαίτερη παρουσία, διακριτική αλλά αδιαμφισβήτητη. Έχει έναν βαθύ δεσμό με το ρολόι του: μια κοινή αίσθηση δημιουργικότητας, αυθεντικότητας και αριστείας. Αυτές ακριβώς οι αξίες υπερασπίστηκαν ο William Baume, ο λαμπρός ωρολογοποιός, και ο Paul Mercier, ο λάτρης της τέχνης που χάρισε στη μάρκα το στυλιστικό της όραμα. Εκτοτε ο Οίκος προσφέρει υψηλή ελβετική ωρολογοποιία: τολμηρή στο σχεδιασμό, πιστή στη δεξιοτεχνία και καινοτόμα στην τεχνική. Ταυτόχρονα κλασική και σύγχρονη, η συλλογή Clifton έχει αφήσει το στίγμα της με μια στρογγυλή κάσα καθορισμένη από καθαρές γραμμές, σμιλεμένες καμπύλες και σχολαστικά μελετημένες αναλογίες. Αυτό το εκλεπτυσμένο πλαίσιο εμπνέεται από τη δεκαετία του 1950, αντικατοπτρίζοντας τη διακριτική γοητεία και τους κομψούς τρόπους του πραγματικού σύγχρονου άνδρα. Φέρει τη σφραγίδα των ιδανικών αναλογιών και της φυσικής ισορροπίας, με σύμβολο το ελληνικό γράμμα Φ, που η Μάρκα υιοθέτησε ως έμβλημα το 1964.

Ενας μηχανισμός υψηλής απόδοσης

Αναπτυγμένος στα εργαστήρια της Baume & Mercier στο Les Brenets του Ελβετικού Jura, ο μηχανισμός Manufacture Baumatic παρουσιάστηκε το 2018. Ενσαρκώνει τέλεια το μότο του Οίκου :

«Να αποδέχεσαι μόνο την τελειότητα. Να κατασκευάζεις μόνο ρολόγια της υψηλότερης ποιότητας.»

Με αντοχή σε καθημερινά μαγνητικά πεδία έως 1.500 Gauss, συχνότητα 4 Hz (28.800 ταλαντώσεις/ώρα), αξιοσημείωτη αυτονομία χάρη στο power reserve 5 ημερών (120 ωρών) και αντοχή στο νερό έως 5 ATM (περίπου 50 μέτρα), αυτά τα ρολόγια ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα αριστείας που αναζητούν οι απαιτητικοί γνώστες.

Το κρύσταλλο ζαφειριού στο πίσω μέρος αποκαλύπτει την εκπληκτική ομορφιά του μηχανισμού: γέφυρες με κυκλικό μοτίβο φινιρίσματος, skeleton ρότορα σε χρυσαφί τόνο με διακοσμήσεις Côtes de Genève και μοναδική χάραξη Baume & Mercier.

Ολα τα Baumatic, συμπεριλαμβανομένων των έξι νέων μοντέλων, συνοδεύονται από επέκταση εγγύησης έξι ετών, πέραν των 2 ετών της διεθνούς εγγύησης.