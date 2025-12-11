Οικονομία | Ελλάδα

Αύξηση 2,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο - Στα 34,48 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αύξηση 2,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο - Στα 34,48 εκατ. ευρώ
Ο κύκλος εργασιών, σε μηνιαία βάση, ανήλθε σε 34.486.065 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2025, σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, που είχε ανέλθει 33.651.923 εκατ. ευρώ.

Αύξηση 2,5% παρουσίασε ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας τον Οκτώβριο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών, σε μηνιαία βάση, ανήλθε σε 34.486.065 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2025, σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, που είχε ανέλθει 33.651.923 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, κατά 15,2%, και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 0,6%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω… POS προωθεί η Mastercard

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Επιχειρήσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider