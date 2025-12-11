Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Πολωνία για «νομική τυραννία» ύστερα από τη σύλληψη Ρώσου αρχαιολόγου

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία για «νομική τυραννία» μετά τη σύλληψη από τη Βαρσοβία Ρώσου αρχαιολόγου ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Αλεξάντερ Μπουτγιάγκιν, υπάλληλος στο Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, τέθηκε υπό κράτηση κατά την άφιξή του στη Βαρσοβία.

Δήλωσε ότι ο Μπουτγιάγκιν, που είχε προσκληθεί για να δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, κατηγορήθηκε από την Ουκρανία για «καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς» στη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην Κριμαία, έναν ισχυρισμό που το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράλογο.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ καταδίκασε τη σύλληψη του Μπουτγιάγκιν. «Πρόκειται για απόλυτη νομική τυραννία», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Φυσικά θα ζητήσουμε μέσω διπλωματικών διαύλων το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του πολίτη μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ