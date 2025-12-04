Ταμείο Ανάκαμψης: Πριμ 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για δάνεια σε μικρομεσαίους

Έμμεση παράταση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Διπλό αίτημα πριν το τέλος του έτους, ένα τελικό αίτημα τον Αύγουστο.

Τον δρόμο για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν 2 δισ. ευρώ από το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και μετά από τον Αύγουστο του 2026 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) ανοίγει η πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» που αναμένεται να εγκριθεί από το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις 12 Δεκεμβρίου.

Ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις διευκολύνσεις που παρέχει η ΕΕ για τα δανειακά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταφέροντας τα 2 δισ. ευρώ από τα συνολικά 17 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στη χώρα μας ως κεφαλαιακή ενίσχυση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), η οποία με τη σειρά της θα τα αξιοποιήσει για την παροχή δανείων σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες κυρίως σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μετά από τις 30 Αυγούστου 2026 που κανονικά θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τις επιχειρήσεις που δανείζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακόμη λύνεται σε κάποιο βαθμό και το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να μην αξιοποιήσουμε στο σύνολό τους τα δανειακά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης γιατί τους τελευταίους μήνες έχει πέσει σημαντικά η ζήτηση για νέα δάνεια από τις επιχειρήσεις.

Αλλάζει πίστα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η «αξιολόγηση σε πυλώνες» (“pillar assessment”) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους οργανισμούς που θέλουν να διαχειρίζονται κονδύλια τα οποία προέρχονται κατευθείαν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξετάζει την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών κριτηρίων σε εννέα πυλώνες, από το λογιστικό σύστημα και τον εσωτερικό έλεγχο έως τα προγράμματα χρηματοδότηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το θετικό είναι πως εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλάζει επίπεδο γιατί θα μπορεί να αξιοποιεί απευθείας κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποίο σήμερα «τρέχουν» στη χώρα μας ευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026 όταν θα υποβληθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το διπλό αίτημα του 2025

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στο αναθεωρημένο σχέδιο του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» το οποίο έχει ήδη εγκριθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να εγκριθεί και από το Ecofin του Δεκεμβρίου.

Το αναθεωρημένο σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την μείωση της έκτης και της έβδομης δόσης των δανείων στα 320 εκατ. και στα 1,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα από 1,9 δισ. που ήταν η καθεμία. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες και πριν το τέλος του έτους θα υπάρξει κοινό αίτημα και για τις δύο δόσεις από την ελληνική πλευρά.

Για το 2026 προγραμματίζεται πλέον μόνο μια δόση στο τέλος του προγράμματος ύψους 5,26 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι συνολικές δόσεις θα είναι οκτώ από εννέα που ήταν αρχικά.