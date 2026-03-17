Αναβάλλεται για «πέντε με έξι εβδομάδες» η επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα

Newsroom
Αναβάλλεται για «πέντε με έξι εβδομάδες» η επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η επίσκεψη ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου-2 Απριλίου, ωστόσο το Πεκίνο ποτέ δεν ανακοίνωσε επισήμως την ακριβή ημερομηνία και, συνήθως, δεν προαναγγέλει το πρόγραμμα του προέδρου Σι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε το ταξίδι που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στην Κίνα στις αρχές Απριλίου λόγω του πολέμου στο Ιράν αλλά σκοπεύει να μεταβεί στη χώρα σε «πέντε με έξι εβδομάδες» για να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Διατηρούμε άριστες σχέσεις εργασίας με την Κίνα, θα πάμε εκεί σε πέντε με έξι εβδομάδες» είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική πλευρά «δεν είχε πρόβλημα» με την αναβολή.

Η αναβολή της επίσκεψης επιτείνει την αβεβαιότητα τόσο για τις αγορές όσο και για τη διπλωματία, σε μια περίοδο που ο πόλεμος με το Ιράν ωθεί προς τα επάνω την τιμή του πετρελαίου και απειλεί τη νυαυσιπλοϊα στα Στενά του Oρμούζ. Η καθυστέρηση βάζει επίσης στο περιθώριο τις συνομιλίες για την άμβλυνση των διενέξεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου για τους δασμούς, την Ταϊβάν, τις εξαγωγές ημιαγωγών, τις σπάνιες γαίες και τη γεωργία.

Η επίσκεψη ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου-2 Απριλίου, ωστόσο το Πεκίνο ποτέ δεν ανακοίνωσε επισήμως την ακριβή ημερομηνία και, συνήθως, δεν προαναγγέλει το πρόγραμμα του προέδρου Σι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

