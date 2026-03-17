Ευρωαγορές: Πέτυχαν άνοδο παρά τα 100 δολάρια του πετρελαίου

Κυριάρχησαν τα θετικά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εξαιτίας των ανησυχιών για την προσφορά.

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,64% στις 602,31 μονάδες, με τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια στο «πράσινο». Οι μετοχές των εταιρειών κοινής ωφέλειας, των αυτοκινήτων και του πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας και βιομηχανίας υποαπέδωσαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν έως και 4% πριν περιορίσουν τα κέρδη τους, καθώς η αβεβαιότητα για έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την προστασία της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι διάχυτη. «Ανάμεικτα μηνύματα προέρχονται από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η αγορά επικεντρώνεται περισσότερο στις ενέργειες επί τόπου που παραμένουν κλιμακούμενες», σημείωσε ο Saul Kavonic, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην MST Marquee.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε άνοδο 0,66% στις 23.722 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 0,49% στις 7.974 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,83% στις 10.403 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 1,21% στις 44.883 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε κέρδη 0,88% στις 17.240 μονάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στα ΗΑΕ ενώ οι επενδυτές προσβλέπουν στη συνεδρίαση πολιτικής της ΕΚΤ που αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκιά της σταθερά, με τα σχόλια της Κριστίν Λαγκάρντ στην επακόλουθη Συνέντευξη Τύπου να μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τα επόμενα βήματα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

«Θα κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές», επεσήμανε ο Γιοστ βαν Λέντερς, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός σύμβουλος στην Van Lanschot Kempen. «Η μεταβλητότητα στις προσδοκίες για τα επιτόκια μπορεί να διαρκέσει. Εάν το πετρέλαιο πάει ξανά στα 110 δολάρια, θα δείτε τις προβλέψεις για δύο αυξήσεις επιτοκίων. Εάν οι τιμές υποχωρήσουν και οι ροές ξαναρχίσουν μέσω των Στενών Ορμούζ, οι εκτιμήσεις θα επιστρέψουν στο μηδέν» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αγορές προεξοφλούν επί του παρόντος τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ πριν από το τέλος του 2026. Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς, με τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων να έχουν ξεπεράσει τις 40 μονάδες βάσης από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ενεργειακά σοκ, δεδομένης της ευαισθησίας της στις αυξήσεις των τιμών και της εξάρτησής της από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Η Fed έχει δεχθεί συνεχείς πιέσεις από τον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, αλλά ο πόλεμος κατά του Ιράν οδηγεί τους traders να συμπεράνουν πως θα υπάρξει συγκράτηση του κόστους δανεισμού.