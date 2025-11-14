«Πράσινο φως» από την Επιτροπή στην αναθεώρηση του Εθνικού Πλάνου Ανάκαμψης

Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες στην Κομισιόν και ελήφθη η αρχική έγκρισή της αναφορικά με το αναθεωρημένο ελληνικό Εθνικό Πλάνο Ανάκαμψης.

Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες στην Κομισιόν και ελήφθη η αρχική έγκρισή της αναφορικά με το αναθεωρημένο ελληνικό Εθνικό Πλάνο Ανάκαμψης. Όπως σας είχε ενημερώσει το insider, αυτή η εβδομάδα ήταν επί της ουσίας και η τελευταία διαθέσιμη προκειμένου το σχέδιο να προωθηθεί στο Συμβούλιο και να προλάβει να πάρει την έγκριση του Ecofin του Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια και η Επιτροπή θα δώσει τη δική της (τυπική) τελική έγκριση.

Η τρέχουσα αναθεώρηση είναι και η πλέον σημαντική καθώς σε αυτή κρίνεται το μέλλον της τύχης μίας σειράς σημαντικών έργων που είτε θα ολοκληρωθούν εντός του 2026 ή σε διαφορετική περίπτωση θα προωθηθούν μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης. Ο στόχος της αναθεώρησης είναι διπλός: Πρώτον να προχωρήσει η εκταμίευση του συνόλου -ή του μέγιστου δυνατού ποσοστού- των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και δεύτερον να είναι εφικτή η ένταξη projects που θα ολοκληρωθούν σε δεύτερο χρόνο σε άλλα εργαλεία χρηματοδότησης ώστε να μην επηρεάσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα του προϋπολογισμού.

Οι αλλαγές

Όπως είναι γνωστό, με βάση την πρόταση αναθεώρησης, το ελληνικό σχέδιο ενισχύεται με επιπλέον δράσεις του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Προλαμβάνω», προωθείται και πέμπτος κύκλος για το πρόγραμμα δασικής προστασίας Antinero, ενώ διευρύνεται με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη το Ψηφιακό Σχολείο. Επίσης, προστίθεται σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και επεκτείνεται το πρόγραμμα για τις έξυπνες γέφυρες.

Παράλληλα, προχωρά η ενίσχυση έργων που υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όσο και στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων.

Από την άλλη πλευρά, οι στόχοι σε ιδιωτικές επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας καθώς και σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης προσαρμόζονται αναλογικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης και την αναμενόμενη πρόοδο υλοποίησης τους, ενώ, η δημόσια συνεισφορά στα έργα ΣΔΙΤ Αρδευτικών δικτύων όπως και το πρόγραμμα «Απόλλων» κατευθύνονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.