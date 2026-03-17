Εθνική: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγής Etalia B

Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Etalia B”, που αφορά την πώληση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Etalia B”, που αφορά την πώληση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND SCA SICAV-RAIF) συμφερόντων της EOS Group. Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η εταιρεία διαχείρισης EOS Matrix Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Εθνική Τράπεζα
Κόκκινα Δάνεια (NPLs)
Φόρτωση BOLM...
